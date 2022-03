Soutien au peuple ukrainien : 110 palettes de dons en une semaine dans le pays de Montaigu

C'est le transporteur Derocq qui a pris en charge le transport de la marchandise entre Montaigue et le local de la protection civile de la Verrie.

Comme de nombreux territoires, la commune de Montaigu-Vendée et la communauté de communes Terres de Montaigu ont organisé des collectes pour venir en aide aux Ukrainiens, qui font face à l'invasion de l'armée russe. Des sacs de couchages, des produits d'hygiène de première nécessité, type couches, savons, dentifrices ou encore du matériel de premiers secours type bandages, blouses, masques étaient demandés.

Plus de 110 palettes de dons pour l'Ukraine et la Pologne

Plus de 60 bénévoles ont recueilli les dons des particuliers mais aussi d'autres mairies, associations, écoles... Le groupe Havéa, basé à Montaigu-Vendée, a lui donné 80 palettes de produits d'hygiène. Les quelque 110 palettes ont quitté Montaigu ce mardi matin pour La Verrie et le centre de la protection civile. C'est de là que partira ensuite le fruit de ces collectes pour être livré en Ukraine et en Pologne.

Par ailleurs, l'équivalent de deux palettes de nourriture a pu être réuni via des dons de particuliers. Là, la marchandise sera confiée à la Banque alimentaire qui est amenée à devoir faire face à une hausse de la demande.