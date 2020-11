Soutien aux commerçants : François Jolivet et Nicolas Forissier pas du tout sur la même longueur d'onde

Dans un courrier adressé au premier ministre le 30 octobre dernier, le député de l'Indre Nicolas Forissier, qui souhaite une réouverture rapide des magasins, estimait que "les commerces de proximité pourraient rester ouverts tout en respectant les règles sanitaires nécessaires pour protéger la population". Ce courrier, le député LR l'a adressé à son collègue député de l'Indre François Jolivet (LREM) en espérant sa signature. Mais il devra s'en passer. Dans un communiqué, François Jolivet exprime son désaccord avec Nicolas Forisssier.

Le député de La République En Marche rappelle d'abord les actions mises en oeuvre par le gouvernement comme la fermeture des rayons considérés comme "non essentiels" dans les grandes chaînes, la suspension de l'opération commerciale "Black Friday" sur la plate forme Amazon , le déploiement du "Click ans Collect" et les 20 milliards d'euros d'aides annoncés par le premier ministre.

François Jolivet insiste sur "le caractère historique et catastrophique du moment que nous connaissons et sur l’esprit de responsabilité qu’il impose. Je suis aux côtés de nos commerçants, et me mobilise pour leurs actvités, mais pas au détriment de nos soignants. Je suis au combat pour l’économie, mais pas au détriment de la vie de mes concitoyens." Et d'ajouter : "Je regrette les attitudes des oppositions, qui rivalisent de propositions populistes et fracturent notre pays au mépris du travail des soignants, autrefois applaudis chaleureusement." A bon entendeur...

Le députe LREM de l'Indre ajoute qu'il vient d'écrire à Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, pour lui demander d'autoriser les commerces à recevoir sur rendez-vous, dans des créneaux horaires dédiés et personnalisés, suffisamment espacés pour garantir la protection des consommateurs.