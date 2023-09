Soutien aux Restos du Cœur : "On s'impliquera davantage" annonce le président du Medef en Mayenne

Les Restos du cœur pourraient ne pas pouvoir aider tous les plus fragiles cet hiver. L'association créée par Coluche est en grande difficulté financière à cause de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, a expliqué ce dimanche son président Patrice Douret.

La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé ce lundi verser un don de 10 millions d'euros aux Restos du Cœur, sans contrepartie ou défiscalisation. Les entreprises mayennaises n'ont pas attendu l'alerte du président des Restos pour se mobiliser.

"On demande à nos entreprises de s'impliquer, beaucoup s'impliquent financièrement, explique Bruno Lucas, le président du Medef en Mayenne, le syndicat des patrons*. On s'implique aussi par des prêts de véhicules pour leurs collectes, des prêts de matériel informatique et je sais aussi que les grandes surfaces de la Mayenne sont fortement impliqués dans les collectes et aux dons."*

Le soutien des entreprises mayennaises va se poursuivre. "Bien sûr que lorsqu'il y aura des demandes complémentaires, cela fait partie des responsabilités sociétales des entreprises, on s'impliquera aussi davantage."