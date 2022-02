Sochaux 2022 : que change la nouvelle usine Stellantis pour les salariés

Il y a comme un parfum de première rentrée pour les opérateurs de la tournée A à l'usine Stellantis de Sochaux ce mardi après-midi. Ils inaugurent la production sur le tout nouvel atelier de montage qui préfigure "l'usine du futur" dont le chantier à 200 millions d'€ est en voie d'achèvement.

Tous ont eu droit à une visite la semaine dernière. "C'est plus espacé, plus lumineux, plus silencieux", confie cet opérateur. "C'est propre et dégagé. Plus ergonomique et plus léger grâce aux robots. Il n'y a pas le bruit de l'ancien atelier. On a hâte d'y être". "Le matériel est à portée de main. On n'a plus besoin de se déplacer. C'est sûrement plus agréable à travailler".

D'autres sont plus réservés : "On ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Tout est compacté. Donc, c'est plus dur. Forcément, il y aura une pression sur les cadences".

C'est la tournée A qui inaugure cette production. Le tournée B est attendue mi avril, si tout va bien, et l'équipe de nuit en juin.

Un atelier adaptable aux évolutions du futur

Dans son bâtiment de 135.000 mètres carrés, la nouvelle ligne d'assemblage ultra moderne tranche spectaculairement avec l'ancienne chaine de montage : robots collaboratifs, plateaux à hauteur variable, balancelles, véhicules autonomes qui transportent les pièces spécifiques à chaque véhicule. Le tout dans un atelier spacieux, lumineux et silencieux.

La caisse s'adapte à chaque opération - David Troadec pour Stellantis

"Ateliers plus compacts, flux optimisé, appui du digital. Ces nouvelles installations ont été conçues pour accueillir aussi bien la production de véhicules thermiques qu'hybrides et demain électriques, tout en garantissant la performance du site. Et donc son activité future", détaillait la direction de l'usine du Doubs, au moment du lancement du chantier.

L'expérience des salariés de Stellantis Mulhouse

Sochaux est la dernière usine française du groupe Stellantis à basculer dans cette nouvelle ère du montage. La voisine mulhousienne a été la première, il y a quatre ans. "Le principal changement pour les opérateurs réside dans l'approvisionnement des pièces qui arrivent dans une sorte de panier", explique Roland Lavantin, porte parole de la CFDT de Stellantis Mulhouse. "Chaque voiture a ses kits. Ce qui facilite le montage et permet de faire cohabiter jusqu'à six silhouettes sur la même ligne".

Un nouvel atelier spacieux, lumineux et silencieux - David Troadec pour Stellantis

"L'outil est complètement compacté. Le bord de ligne est très allégé, avec des robots qui vous apportent les pièces", ajoute Déborah Schorr, porte parole du syndicat Force Ouvrière à Mulhouse. "Ce n'est pas que ça facilite le travail car les postes restent chargés. Il s'agit plutôt d'un mode de fonctionnement révolutionnaire qui permet au groupe Stellantis d'être performant par rapport à ses concurrents".

Des améliorations qui doivent pas se traduire par une augmentation des cadences

Les syndicats de Sochaux, dans leur majorité, saluent le nouvel outil qui est constitue un réel progrès sur les conditions de travail. Mais Benoit Vernier pour la CFDT prévient. "Il ne faut pas que ces améliorations ergonomiques se traduisent par une augmentation des cadences, au prétexte qu'on peut en faire plus". Eric Peultier pour Force Ouvrière va dans le même sens. "S'il y a encore des efforts de productivité à réaliser, notamment pour le passage à l'électrique, il ne faut pas qu'ils se fassent sur le dos des salariés."