Spartoo annonce un résultat négatif pour 2022. Son PDG explique pourquoi

Comme il en a pris l'habitude, Spartoo, côté en bourse, a communiqué sur son chiffre d'affaires 2022. Il est en baisse de 1,9 % par rapport à 2021, passant de 213,7 millions d'euros en 2021 à 209,6 millions d'euros en 2022. Son cofondateur et actuel PDG, Boris Saragaglia, 41 ans, qui emploie 430 personnes, s'en explique.

ⓘ Publicité

Vous affichez vos résultats pour 2022 en toute transparence, comment expliquez-vous cette baisse ?

Boris Saragaglia : Il y a d'abord eu le mois de janvier 2022, qui était le mois où le nombre de cas de Covid était le plus élevé de toute la pandémie. Donc, mécaniquement, les gens étaient plutôt concentrés à s'occuper de leur organisation personnelle, familiale et pas intéressés à consommer sur Internet. C'est le premier point. À partir de fin février, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Là encore, cela a été un mois plutôt difficile en terme de consommation. Et ne négligeons pas la fin d'année avec Octobre et Novembre qui ont été les deux mois les plus chauds depuis 40 ans, depuis que les indices météorologiques existent. Et comme vous le savez, dans les univers qui sont très météo-dépendants comme celui de la mode, quand il fait chaud, on n'a pas envie d'acheter des bottes ou des doudounes qui sont des produits plus chers et qui, mécaniquement, nous permettent d'augmenter notre chiffre d'affaires. Tous ces phénomènes- là, plus l'inflation de 10 à 15 % sur le deuxième semestre qui s'est accélérée, cela explique la situation. Nous, nous affichons -1,9 % de baisse alors que tous les acteurs de la distribution dans l’univers de la mode affichent -15, -20 % voire sont allés jusqu'au dépôt de bilan. Pour eux, 2022 a été une année cauchemardesque. Pas pour nous. »

Vous restez combatif?

Ce contexte économique et international n'a pas facilité nos affaires, mais on a été très combatif. Nous avons des magasins qui se sont développés à plus de 30 %. Nous avons nos propres marques qui sont développées à plus de 20 % cette année. Donc on a des secteurs qui sont en fort développement chez nous et tout ça a fait un équilibre et c'est comme ça qu'on construit le groupe depuis plus de 17 ans maintenant. On possède 32 magasins, dont 17 “corners” en grand magasin.

Comment vous voyez l'avenir justement? Vous êtes parti des chaussures et puis maintenant vous faites un peu de décoration, de la mode. Allez-vous encore élargir votre palette?

Nous, notre stratégie est très claire sur le long terme, c'est d'être un spécialiste de la chaussure qui marche sur deux pieds. Donc avec une présence en France et pour à peine 40 % de notre chiffre d'affaires à l'international. En Europe principalement. On marche sur deux pieds parce qu'on veut continuer à développer une stratégie online et des magasins. On a aujourd'hui plus de seize marques propres. C'est la stratégie qu'on vise à moyen terme sur l'année 2023. L'autre enjeu est de réduire les stocks afin de pouvoir générer des flux de trésorerie additionnels cette année et c'est ce qui nous permettra de continuer à nous développer. Voilà.

Vous avez aussi ouvert l'an dernier votre capital à vos salariés ?

Oui, on a mis en place l'an dernier un PEG, un plan d'épargne groupe. Pour dire aux gens, chaque jour qui passe vous contribuez à créer de la valeur. Et si demain, cette valeur se concrétise, et bien vous pourrez la partager avec nous ! C'est très important pour nous !