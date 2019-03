Spécial Brexit. France Bleu Breizh Izel en direct de Roscoff

Roscoff, France;

La date du 12 avril pour le Brexit devient de plus en plus probable et elle est très proche... Si on résume, soit l'accord avec l'Union Européenne est voté cette semaine et le Royaume-Uni effectue une sortie ordonnée le 22 mai, soit l'accord est rejeté et Londres a jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative. D'autres options avec un changement de gouvernement britannique sont possibles. Mais désormais, l'administration française se prépare à la date du 12 avril.

Roscoff, la ville de la Brittany Ferries, particulièrement impactée

Roscoff, 3500 habitants, est la ville de la Brittany Ferries. Cette entreprise bretonne née dans les choux fleurs, vit grâce à la Grande Bretagne avec 2 millions 600 000 passagers dont 85 % de Britanniques, 205 000 camions, 2 800 salariés en moyenne entre la saison haute et la saison basse.

Christophe Mathieu, le Directeur Général de la Brittany sera avec nous en direct depuis le restaurant "C'est ici..." sur le port du Bloscon pour une émission spéciale de 9h à 11h. Il nous expliquera ce qu'il attend de l'Etat pour éviter l'engorgement à la frontière en cas de Brexit.

Plus de rotation Roscoff / Plymouth dès vendredi

A court terme, la Brittany Ferries a signé un contrat avec le gouvernement de Grande Bretagne pour augmenter les rotations au départ du Havre, de Cherbourg et de Roscoff dès ce vendredi 29 mars. Il s'agit d'une demande du gouvernement britannique qui craint un engorgement à Calais et des manques de produits de première nécessité. A court terme, le "Normandie" va donc effectuer une traversée de plus par jour entre Roscoff et Plymouth.

Mais pour le reste, la Brittany est inquiète. Une sortie désordonnée devrait une nouvelle fois faire baisser la livre. Or, "la Brittany Ferries a déjà perdu 70 millions de marge en deux ans" précise Christophe Mathieu.

Les pêcheurs, les cavistes de Roscoff également très inquiets

Les pêcheurs, les cavistes, les professionnels du tourisme sont également inquiets. Ils viendront nous le dire sur France Bleu Breizh Izel ce mardi matin.

Emission en direct et en public entre 9h et 10h au restaurant "C’est ici" sur le port du Bloscon à Roscoff, co-animée par Catherine Kerével et Valérie Le Nigen, avec Christophe Mathieu, Directeur Général de la Brittany Ferries, Joseph Seité, maire de Roscoff, Franck Brossier fileyeur et élu au Conseil départemental des pêches, Fabien Jestin caviste à Wine Bear Super Marcket et Peter Johnston, un britannique qui vit en Bretagne depuis de nombreuses années.

Puis de 10h à 11h, émission de cuisine. Nicolas Rohel reçoit Vincent Dousset du restaurant "C’est ici" à Roscoff et François Abjean du restaurant "Les Alizés" au Vieux port de Roscoff.