Spécialisé dans la plasturgie, le groupe Courbis relocalise définitivement toutes ses activités dans la Drôme

Après plus de 10 ans d'activité en Chine, le groupe Courbis renoue définitivement avec ses origines drômoises. La PME, spécialisée dans la plasturgie, fabrique notamment des pièces de carrosserie pour les bus et les engins agricoles. La crise Covid ayant fortement complexifié son activité en Chine, la société drômoise a décidé de revenir en France il y a deux ans. Après avoir rapatrié toutes les machines nécessaires, il manquait tout de même une chaîne de peinture robotisée. Le groupe Courbis a donc investi dans un nouvel outil, inauguré ce mercredi 26 avril.

ⓘ Publicité

Besoin de souveraineté industrielle

L'inauguration de la nouvelle chaîne de peinture robotisée s'est faite en grande pompe ce mercredi, car cet investissement marque le retour définitif du groupe Courbis dans la Drôme. Cela devenait indispensable selon Hervé Courbis, PDG du groupe. "Aller à l'étranger, c'était une aventure, une stratégie de l'époque. Aujourd'hui, le marché européen retrouve une bonne dynamique, donc nous avons besoin de moyens industriels en France. Je pense qu'on se dirige vers une réindustrialisation de la France et c'est très bien", explique-t-il. Pour inciter le groupe à se réimplanter en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes a contribué à hauteur de 20 % à l'achat de la nouvelle chaîne de peinture, d'une valeur de 2,5 millions d'euros.

Hervé Courbis lors de la visite de son site à Romans-sur-Isère. © Radio France - Léa Dubost

Manque de bras pour retrouver une "activité normale"

Désormais, l'objectif du groupe Courbis est de retrouver le niveau d'activité d'avant la crise Covid. "On faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, on a fait un peu plus en 2022, mais on a du retard, lié au manque de recrutement. On sent que ça bloque, et que, dans l'avenir, ça va devenir stratégique d'avoir du personnel, formé et compétent", ajoute Hervé Courbis. Actuellement, l'entreprise recherche une trentaine de personnes . Le PDG avoue ne pas comprendre cette pénurie de main d'œuvre et dit mettre tout en place pour rendre son entreprise attractive.