Spécialisée dans la vente de consommables pour les restaurateurs, l'entreprise egydeo ouvre à Bétheny

Une tortue de mer comme logo, tout un programme tourné vers l'écologie, l'ambition de convaincre les restaurateurs de la région. L'entreprise egydeo est officiellement lancée depuis quelques semaines. Installée depuis le début du mois de septembre à Bétheny, près de Reims, dans un entrepôt de 230 mètres carrés, la petite société propose 450 références de produits consommables non-alimentaire aux professionnels de la région.

Écologie et proximité

Barquettes, pailles, gobelets, verrines, couverts, emballages, produits d'entretien.... La liste du catalogue d'egydeo est longue pour ce démarrage. Plusieurs restaurateurs et patrons de bars ont déjà été convaincus par le créateur de la société Christophe Fandre, 30 ans de carrière dans les métiers de bouche et ex-cadre chez un grossiste alimentaire : "Je m'y colle moi-même. J'ai une expérience de commercial. On est à l'écoute des clients, pour savoir de quoi ils ont besoin. On n'a pas la prétention de déboulonner tout le monde. On veut être une alternative."

Il faut dire que la concurrence est rude. Beaucoup de restaurateurs et de gérants de bars se fournissent chez Métro, grossiste alimentaire et matériel. Alors egydeo doit se démarquer : "D'abord, Nous avons choisi de nous installer dans l'agglomération rémoise, ce qui permet une meilleure réactivité, développe Christophe Fandre. On travaille aussi avec des matériaux vertueux, plus écologiques, comme du bois, du bambou, de la feuille de palmier etc... et puis on privilégie des fournisseurs français, comme les masques de protection par exemple, je les achète en France."

Premiers clients convaincus

Après une carrière remplie dans ce milieu, Christophe Fandre se lance donc dans l'aventure entrepreneuriale. Un défi nécessaire selon lui : "Dans tous les métiers que j'ai fait, j'ai géré beaucoup de salariés. Ce qui m'intéresse, c'est de créer de la valeur, des embauches. Et puis je n'avais plus envie de travailler dans des grosses structures où l'on a toujours des comptes à rendre. Donc à la fin de sa carrière, on a envie de passer à autre chose."

Le pari est pour l'instant réussi pour cette nouvelle entreprise et ses trois membres (le gérant, son associé et une salariée pour l'administratif) : egydeo enregistre déjà huit clients. Les premières commandes sont parties cette semaine.