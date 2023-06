Spécialiste des boissons sans alcool, Suntory lance le chantier de sa plateforme logistique à Donnery

Le premier poteau est posé sur le site de Suntory à Donnery. Suntory, c'est le groupe qui rassemble les marques Orangina, Schweppes ou encore Oasis. Parmi ses sites dans le pays, celui de Donnery est l'un des plus importants

et il va s'agrandir. Ce lundi 19 juin 2023, c'était la pose du premier poteau de la nouvelle plateforme logistique. Le groupe connaît une forte croissance avec, l'an dernier, plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Et pour éviter d'aller vers d'autres entrepôts, Suntory a décidé de sortir de terre un nouveau bâtiment qui pourra contenir 58.000 palettes juste à côté de l'usine actuelle**.**

Laurent Pagès, le directeur de l'usine de Donnery devant le premier poteau de la future plateforme logistique Suntory © Radio France - Julien Frenoy

Le groupe a investi 210 millions d'euros sur les sept dernières années en France. Et le site de Donnery est celui qui a reçu le plus gros investissement en Europe. En France, Suntory, c'est près de 1.300 salariés répartis sur six sites dont 186 sur celui de Donnery dans le Loiret.

Un enjeu environnemental

Pour le directeur Suntory de l'usine de Donnery, Laurent Pagès, ce nouveau bâtiment implanté dans le Loiret montre toute l'importance d'un ancrage dans les territoires pour un groupe d'une telle envergure. "C'est un chantier qui va nous permettre d'être plus efficace dans notre logistique. On va éviter des flux inutiles de camions car l'entrepôt sera vraiment à proximité de l'usine. C'est aussi un projet qui va nous permettre de réduire notre impact environnemental." Jusqu'à présent, des centaines de camions faisaient des allers-retours chaque semaine dans les entrepôts de Chécy, Fay-aux-Loges et Artenay. Le but est donc de réduire l'impact environnemental. Soit une estimation de 600 tonnes, équivalent de CO2 par an, pendant 12 ans.

La ligne de production des canettes Schweppes © Radio France - Julien Frenoy

500 millions de bouteilles plastiques et canettes, appelées "cols" et 350 millions de litres sortent chaque année de l'usine loirétaine. Alors construire une plateforme supplémentaire, c'est stratégique explique Pierre Decroix, le directeur général de Suntory. "On est venu ici car nous sommes proches de la région parisienne et dans les boissons sans alcool, une des caractéristiques, c'est qu'il faut produire au plus près des moments de consommation. C'est donc mieux d'un point de vue logistique, coût et environnement."