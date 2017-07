Spectaculaire embellie du tourisme à Paris

C'est plus qu'une confirmation de tendance qui a été dévoilée ce vendredi : avec une fréquentation hôtelière en hausse de 12,5%, le Grand Paris enregistre son meilleur début d'année depuis dix ans.

Tous les voyants du tourisme parisien sont d'un vert éclatant. Principal indicateur : +12,5% pour la fréquentation hôtelière au première trimestre. Ces chiffres de l'office du tourisme ont été dévoilé sur Twitter par l'adjoint chargé du tourisme à la mairie de Paris, Jean François Martins.

La tendance positive qui se dessinait depuis la fin de l'année dernière fait plus que ce confirmer, puisque les quatre premiers mois de l'année sont les meilleurs depuis dix ans. Et tout le monde est de retour : les français (+9,9%) mais plus encore, les étrangers (+16%). Parmi eux, se précise également un retour massif de la clientèle asiatique, qui s'était détournée de la capitale après les attentats (+62% pour les japonais, +40% pour les chinois). A l'hôtel de ville, on estime recueillir les fruits de la campagne de pub planétaire lancée pour inverser la courbe du tourisme parisien. Huit millions d'euros dépensés cette année, des couloirs du métro de Tokyo à la presse britannique en passant bien sûr par les écrans du monde entier.