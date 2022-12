Sports d'hiver en Occitanie : cette idée qui marche bien pour les touristes privés de ski

Troquer sa combinaison de ski contre un maillot de bain ! Plusieurs des touristes venus à Ax-les-Thermes en Ariège opèrent ce changement de programme et filent se baigner aux thermes. Les professionnels constatent la tendance aux bains de Couloubret, comme l'explique la directrice Audrey Vives dans la nouvelle éco ce jeudi sur France Bleu Occitanie.

Il fait doux cette année, il y a peu de neige sur les pistes de ski : seul un quart d'entre elles étaient accessibles à Ax-les-Thermes avant la fermeture prématurée. Comment cela se ressent chez vous ?

C'est vrai que les vacances de Noël sont propices à la fréquentation des bains. Généralement, c'est une fréquentation qui va être sur la fin de journée, à la fermeture des pistes. Cette année on remarque, dû au manque de neige, que le public est là de bonne heure, dès l'ouverture, parce que nous sommes ouverts à partir de 10 heures tous les jours. On reçoit beaucoup de familles, des couples, de différentes tranches d'âge. On va tourner en moyenne à 500 personnes à la journée. Et puis, généralement, c'est toujours à partir du 26 décembre qu'on approche des 800 personnes. L'année dernière, on était un peu sous la jauge à cause des mesures sanitaires : on ne dépassait pas les 500 personnes en moyenne par jour.

Les deux années de Covid étaient particulièrement chaotiques pour les établissements thermaux. Là, c'est la première année où il y a une forme de retour à la normale. Quel bilan faites-vous de 2022 ?

2022 sera une très bonne année. On se rapproche de 2019 qui était une des meilleures. Par contre, c'est vrai que le premier trimestre, jusqu'à la mi-mars, était encore sous le coup du Covid avec la jauge et le passe sanitaire qui étaient obligatoires, et qui a réduit considérablement le nombre d'entrées. Cette partie-là n'est pas rattrapable sur le reste de l'année.

Dans tous les établissements, la facture énergétique s'alourdit, voire s'alourdit beaucoup. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Est-ce que vous avez pris des mesures pour la réduire ?

Au niveau de nos établissements, on a notamment une résidence hôtelière, la résidence Le Grand Tétras, pour laquelle les frais sont très élevés. Sur les cures et sur les bains aussi, puisqu'on a des machines, notamment les pompes pour les bassins, qui tournent à plein régime toute la journée. Donc oui, c'est quelque chose qu'on subit. Pour l'instant, on n'a pas voulu impacter nos clients. À part essayer de restreindre au maximum notre consommation, on n'est pas encore sur de grandes mesures.

La nouvelle éco, du lundi au vendredi à 7h15 sur France Bleu Occitanie