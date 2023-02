Sports d'hiver : vers une année record pour le groupe Rossignol

Alors que les meilleurs skieurs alpins mondiaux sont en train d'en découdre en Savoie et que les meilleurs biathlète font de même à Oberhof (Allemagne), le groupe Rossignol annonce d'ores et déjà, un mois avant ses résultats officiels, qu'il connait une année "record".

ⓘ Publicité

Le groupe devrait dépasser son résultat de 2018-2019 en chiffre d'affaire et renouer avec les bénéfices. Une nouvelle qui tombe à pic alors qu'il a fait plusieurs annonces dans les derniers mois : commercialisation d'un ski "recyclable à 77%", mise en place d'un fabrication plus économe en énergie et plus éco-conçue de ses skis Rossignol-Dynastar à Sallanches, lancement d'un ski "connecté" travaillé notamment avec le CEA à Grenoble. L'occasion de quelques questions à son PDG, Vincent Wauters.

Rossignol et la compétition

France Bleu : Des championnats du monde de ski alpin, en France, c'est important pour Rossignol ?

Vincent Wauters : Vous savez, on a la fièvre de la compétition. On veut toujours gagner, peu importe où, mais évidemment, quand c'est sur nos terres, on a une petite motivation émotionnelle supplémentaire. Mais, au niveau technique, on est toujours au maximum partout où on va.

La compétition est toujours un enjeu pour Rossignol ? On sait que la course aux champions peut coûter cher. Il y a de féroces batailles entre marques...

En fait, ce qui est important pour nous c'est vraiment l'engagement sur la performance, les produits, l'excellence. On cherche à être sur le podium. On ne cherche pas à être toujours sur la première marche. Ce qui est c'est très motivant c'est cet esprit du sport en compétition. On ne fait pas collection de médailles, on cherche à mettre en valeur des héros, des gens extraordinaires. Parfois, on est sur la première marche, parfois on est sur la deuxième et on sera de toute façon très heureux.

L'avenir du ski

Vous avez un nouveau plan d'action pour l'entreprise qui mise notamment sur le textile et la chaussure outdoor, de montagne mais en version plus estivale, et sur le vélo. Les perspectives de développement dans le ski restent réduites ?

Il y a des perspectives de développement, mais, c'est vrai que c'est un marché qui arrive à maturité. Il y a des sous-segments qui évoluent, notamment tout ce qui est randonnée, donc il y aura du mouvement. En terme volumétrique, l'espace qui ne s'est pas encore réalisé, mais la promesse est là, c'est la Chine. Elle est là parce que les investissements en infrastructures ont été faits, parce qu'avec les Jeux Olympiques, il y a eu un engouement visuel et émotionnel fort, mais qui ne s'est pas réalisé parce que ça fait trois ans que le Covid empêche l'industrie se déployer.

Vous croyez toujours en la Chine ?

Absolument, absolument. En dehors de la Chine il y a une évolution qualitative et un engagement écologique, un engagement sur certaines activités qui seront plus populaires dans les années à venir, mais en terme volumétrique il y a une promesse en Chine.

Après le lancement d'un ski recyclable, vous avez annoncé la mise au point avec le CEA de Grenoble et la société Lumiplan, d'un ski connecté. L'avenir du ski passe aussi par là ?

On a un pilote qui est présenté pendant les championnats du monde, on va collecter les feedbacks, on va bien affiner le projet, on n'est pas pressé. C'est un projet qui nous permet d'avoir un ski connecté, mais sans batterie et qui va aider les consommateurs à bien évoluer dans leur pratique du sport. Il y a une dimension "évolution technique", une dimension un peu ludique et potentiellement aussi une dimension de sécurité. Donc, on va prendre le temps de le développer. On ne sortira pas si c'est un gadget. Je pense que c'est important qu'on cherche à améliorer l'expérience client, mais aussi à ouvrir la pratique du sport à de nouveaux profils et donc d'avoir un biais un peu ludique, digital et ludique. Ça nous permet aussi d'ouvrir à un public qui apprécie cette approche là.

À lire aussi La nouvelle éco en Isère - Le fabriquant de skis Rossignol lance son plan stratégique, Ascension 2026