À Châteauroux, les abonnés et les gérants de salles de sport retrouvent le sourire

Mélanie une fidèle abonnée et le Gérant de form and fitness au forum du Poinçonnet Vincent Fernandez ont le sourire.

Depuis septembre 2014, Vincent Fernandez, est le gérant de Form and Fitness basé au Forum du Poinçonnet. Son établissement comme tous les autres, a dû fermer ses portes le 29 octobre 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. Alors forcément, ce 9 juin, il attendait avec impatience d'ouvrir à nouveau ses portes à sa clientèle : "Je m'attendais plutôt à ouvrir en septembre parce que les mois de juin, juillet et août ne sont pas des mois très forts. Mais peu importe, nous sommes vraiment heureux de rouvrir en juin et permettre à nos fidèles clients de revenir."

Mélanie est toute de suite venue dans sa salle de sports préférée. L'ambiance mais aussi l'envie de faire du sport lui a manqué. © Radio France - Sylvain ROGIE

D'ailleurs, Mélanie de Châteauroux, 30 ans, est déjà à pied d'œuvre avec un grand sourire. Elle est heureuse aussi de retrouver l'atmosphère de sa salle de sport préférée : "On s'entraîne, on est tous ensemble et ça me fait du bien de refaire du sport. Je sais du coup que je vais passer une belle journée. Ca me fait du bien de revoir les autres abonnés et franchement, ça m'a énormément manqué."

Julie Denormandie est l'une des gérantes des 4 Éléments avenue d'Argenton à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Julie Denormandie, est l'une des gérantes des 4 Éléments situé avenue d'Argenton à Châteauroux. Elle est bien entendue et soulagée de cette réouverture : "C'est un vrai bonheur de pouvoir accueillir un peu plus de clients même si l'institut de beauté et le salon de coiffure sont restés ouverts. Là, ça fait plaisir, nous commençons à avoir les premiers clients sur les terrains de sports, l'établissement reprend vie et çà fait du bien." Les 4 Éléments ont dû fermer comme tout le monde fin cctobre après seulement deux mois d'activité. Le téléphone se remet à sonner pour des réservations et ça c'est la meilleure des nouvelles !