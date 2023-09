Squat du quai Vendeuvre à Caen : les occupants obtiennent un délai de onze mois avant leur expulsion

La décision a été accueillie avec joie et soulagement par les habitants du squat du Quai Vendeuvre à Caen ce vendredi. Le Tribunal judiciaire de Caen a reconnu ce jeudi l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble et donc décidé leur expulsion mais avec un délai d'application de onze mois.

"On ne contestait pas du tout l'occupation, explique leur avocat Me Alexandra Maillard. On avait demandé onze mois - la loi permet de demander jusqu'à douze mois - pour que les enfants qui rentraient à l'école puisse au moins terminer leur année scolaire sereinement. La juridiction nous a donné la possibilité de rester encore onze mois avant l'expulsion. Cela permet de rassurer les occupants qui ont conscience de la chance qu'ils ont."

Nadège (à d) de l'AG de lutte contre toutes les expulsions dans le logement de Nino, réfugiée Géorgienne © Radio France - Olivier Duc

Près de quarante famille se sont installés dans douze logements de cet immeuble en attente d'être détruit pour être reconstruit. La nouvelle a été accueillie avec d'autant plus de joie qu'un premier retour du tribunal par leur avocate avait laissé pensé qu'ils devraient partir dans les deux mois.

" Cela a été une grosse source d'inquiétude juste à l'entrée de l'hiver en plus de devoir retourner à la rue , explique Nadège, du collectif AG de lutte contre toutes les expulsions. Ce n'est pas du luxe mais ce sont des appartements qui sont salubres, on ne parle pas de squats désaffectés dans des Hangars où il y a juste un toit au dessus de la tête. Ils ont un minimum de conforts décents même si cela reste forcément précaire puisqu'ils squattent. Ces onze mois pour eux sont énormes. C'est une année de sérénité où les enfants vont pouvoir se concentrer sur leurs cours et pas de s'inquiéter sur le lieux où ils dormiront."