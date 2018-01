Saint-Amand-Montrond, France

Alexandre Joulia et son épouse Rachel gèrent une agence spécialisée dans le luxe et l'événementiel à Paris. Avec un autre partenaire, ils veulent investir entre 1,5 million et deux millions d'euros pour faire de la pyramide de St-Amand-Montrond, une vitrine du luxe et de l'artisanat d'art. Ce projet comprendra notamment l'aménagement d'un hôtel 5 étoiles dans la pyramide offrant 6 chambres et 5 suites. Mais l'idée va bien au délà.

Alexandre Joulia, président de l'agence parisienne Mediane © Radio France - Rachel Joulia-Helou -Jean Luc Ruffinel - Gregg Bréhin

Alexandre Joulia et sa femme Rachel ont flashé sur l'architecture de la pyramide à la cité de l'or : "C'est une structure Eiffel, très intéressante sur le plan touristique, un bâtiment atypique !". Outre cet hôtel 5 étoiles, ils comptent y implanter un restaurant gastronomique, un bar lounge mais le coeur du projet ce sont les 42 boutiques et ateliers d'art qui seront aménagés dans l'ancien musée.

Rachel Joulia-Helou, directrice de développement artistique de l'agence Mediane. © Radio France - Rachel Joulia-Helou -Jean Luc Ruffinel - Gregg Bréhin

Ses promoteurs comptent également y organiser pratiquement en continu des événements pour animer les lieux et attirer les touristes ou les visiteurs : " Cela _peut paraître ambitieux, dans cette région, explique Alexandre Joulia, mais faire de ce lieu une sorte de média au quotidien avec une multitude d'événements, ça intéresse énormément de marques nationales ou internationales. Les touristes, ils ont fait un petit peu le tour de la capitale. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus intéressés par les secteurs où on produit_ que par les secteurs où on vend. St-Amand-Montrond, c'est pas plus Plouc-land, qu'ailleurs ! Il faut être fier de notre territoire." Alexandre Joulia évoque l'idée d'un festival de cinéma, de musique... il affirme avoir le carnet d'adresses suffisant pour aboutir. St- Amand-Montrond plus "In" que Paris ? Ce berruyer, petit fils de bijoutier amandois en est persuadé. Début du projet en juin.