Saint-Amand-Montrond : feu vert à l'agrandissement d'Intermarché

En janvier dernier, la commission nationale d'aménagement commercial s'était opposée à un premier projet d'agrandissement qui incluait l'arrivée d'un magasin Darty et d'un Centre Culturel pour vendre des livres et des CD notamment. Le propriétaire d'Intermarché de Saint-Amand-Montrond a donc revu ses ambitions à la baisse pour pouvoir obtenir l'agrandissement qu'il souhaite. Les commerçants du centre-ville ne voient pas tout cela d'un bon œil.

Une rue du centre ville à St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Evidemment, les clients d'Intermarché espèrent trouver leur compte dans cet agrandissement. "Si ça permet de vendre encore moins cher, je dis oui !" se réjouit ce retraité. "Avec nos petites pensions, on est obligé de faire attention à tout ce qu'on dépense." Pourtant, certains de ces clients constatent les dégâts de cette concurrence acharnée des magasins de périphérie. Ils sont huit sur Saint-Amand et Orval. "Il faudrait vraiment réaménager le centre-ville. C'est d'un triste la rue Porte Mutin. Elle est déserte. On n'a même plus de mercerie. J'allais régulièrement dans le magasin de cadeaux mais il a fermé aussi. Maintenant, je ne vais même plus en ville, parce qu'il n'y a plus d'attrait."

L'une des deux librairies du centre de St-Amand-Montrond : l'Amandoise © Radio France - Michel Benoit

Et maintenant, Leclerc va t-il aussi s'agrandir? Pour Eric Yvars, gérant de la librairie l'Amandoise en centre-ville, il faut décider rapidement d'un moratoire sur les implantations en périphérie. "Intermarché vient tout de même d'obtenir 1.000 m² supplémentaires. Je ne vois pas en quoi les grandes surfaces ont besoin de m² en plus alors que notre ville, comme d'autres, perd des habitants depuis dix ans."

Le drive, situé sur un autre site à proximité, sera intégré dans le magasin Intermarché de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Saint-Amand Montrond est passé sous la barre des 10.000 habitants. "On peut se réjouir que le projet d'agrandissement ait été revu à la baisse, mais je pense que ces investisseurs qui ont les moyens, devraient aussi nous apporter des idées nouvelles pour doper le centre-ville" estime le président de l'association des commerçants Sam City, Olivier Bégassat. Saint Amand qui espère bénéficier comme Bourges ou Vierzon de crédits pour son centre-ville grâce à une opération de revitalisation du territoire.