Saint-Amand-Montrond : ils ont eu du nez en lançant leurs tacos du confinement

C'est sûr, ce restaurateur aurait préféré travailler normalement, mais il veut positiver en cette période délicate. Certes, ses restaurants de burgers accusent une baisse d'activité de plus de 50 % à Bourges, Montluçon et Saint-Amand-Montrond, mais cela aurait pu être pire s'il n'était pas habitué à y proposer la livraison à domicile depuis quatre ans. "La livraison, c'est l'avenir !" clame Johan Jacquemin, y compris pour les restaurants plus gastronomiques même si c'est plus compliqué à réaliser. Avec son associé, Vincent Dièse, Johan le démontre encore en créant depuis le 30 octobre, un site de tacos à domicile : les Tacos du confinement.

Le site de tacos a ouvert le jour du reconfinement. © Radio France - Michel Benoit

Le reconfinement, Johan Jacquemin et Vincent Dièse l’ont senti arriver. Trois semaines avant, ils décident de créer leur site de commande de tacos, par internet : "les tacos du confinement", un nom qui fait mouche sur la toile : "_Le jour du confinement, j'appuyais sur le bouton pour lancer le site. On était prêts" explique Johan Jacquemin. "D'ailleurs ce jour-là, on a dû faire entre 50 et 70 tacos."_ Les tacos sont réalisés au restaurant La Place, de Saint-Amand-Montrond, une brasserie que viennent de relancer Johan et son associé : "Les tacos soutiennent financièrement cet établissement qui nous coûte très cher puisqu'on a investi entre 300 et 400.000 euros pour le rénover. On a ses énormes cuisines qui sont éteintes et tristes. Donc, on les a rallumées. On les a divisées en deux : une partie pour les plats de brasserie qui se livrent quand même. On en livre entre dix et quinze par soirée, et l'autre partie pour la confection des tacos."

François, l'un des employés de restauration, vient de prendre son service. © Radio France - Michel Benoit

Johan Jacquemin invite tous ses collègues restaurateurs à jouer la carte de la livraison, même si cela représentera très peu, au démarrage : "C'est souvent très long à capter une clientèle à domicile. Au début, avec nos restaurants de burgers (ndlr : Eat'n Go), on ne faisait qu'une ou deux livraisons par semaine. Mais petit à petit, ça a toujours monté. On capte peu à peu une clientèle qui devient fidèle et finit par commander une fois par mois. Et puis on se retrouve avec, cent, deux-cents, trois-cents clients et au final, ça fait une trentaine de livraisons tous les soirs. En plus, je suis certain que ceux qui prennent l'habitude de se faire livrer à domicile, à cause du Covid, continueront de le faire à la l'avenir. C'est vraiment un message d'optimisme que je veux délivrer. Et la livraison est toujours possible, en s'organisant, même pour des plats de brasserie ou plus élaborés."

Johan Jacquemin et son associé Vicent dièse ont entièrement rénové le restaurant "La Place " de St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

Johan et son associé emploient quatorze salariés dans leurs six restaurants et points de vente (ils exploitent aussi un food truck à Saint-Doulchard). Aucun ne perdra son emploi. Mieux encore : l'entreprise compense la perte de salaire liée au chômage partiel.