St-Amand-Montrond : ils sont tout en haut, grâce à leurs bas

Saint-Amand-Montrond, France

Cizeta Medicali a inventé un tout nouveau procédé de vente dans les pharmacies. Elle propose d'y aménager un ilot dédié à la vente de ses bas de contention, baptisé Orthoshop. Cizeta Medicali dépoussière totalement le marché des bas de contention... et les ventes explosent.

Charles Dubourd, directeur général de Cizeta Medicali. © Radio France - Michel Benoit

La société Italo-berrichonne avait prévu d'équiper une vingtaine de pharmacies cette année, ils en sont déjà à 75 et l'objectif est d'installer 150 corners de plus en 2020. Ce sont des espaces de neuf mètres carrés dédiés entièrement au bas de compression. Une véritable vitrine qui comprend également une cabine individuelle et ça, ça change tout si on en croit Charles Dubourg, directeur général de Cizeta Medicali : " Tout le monde sait, pour ceux qui en portent, que les bas de compression sont assez difficiles à enfiler le matin. Heureusement, il y a des techniques. Cette cabine individuelle permet au préparateur en pharmacie de bien expliquer ces techniques à son client, en toute intimité. Cela permet une meilleure observance du traitement et cela est l'un des enjeux principaux sur ce marché."

le bas de contention a bien changé de look - cizeta medicali

Et bien sûr les ventes décollent d'autant que Cizeta medicali forme les pharmaciens et a même développé des applications pour le grand public afin de rappeler l'importance de porter des bas de compression : " Les pharmaciens sont très satisfaits de l'ensemble du concept. Déjà, cela donne une meilleure image du produit dans leurs pharmacies, ils peuvent faire leur métier dans de meilleures conditions et cela crée évidemment de la croissance sur leur rayon. La moyenne sur les sept mois écoulés, est d'environ 40 % de croissance pour le pharmacien." Cizeta medicali prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires de 17 % l'année prochaine. 1.200 colis partent chaque jour de St-Amand Montrond sur un marché plein de promesses : seuls 6 millions de français se traitent alors que 18 millions souffrent de maladies veineuses.