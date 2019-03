St-Amand-Montrond : l'hôpital en souffrance

Saint-Amand-Montrond, France

D'après la CGT et Force Ouvrière, cela s'est encore dégradé depuis le mois de novembre. 45 postes, au moins ne seraient pas pourvus, d'après ces syndicats sur un effectif global de 650 personnes à l'hôpital de St-Amand. Les syndicats affirment que certains personnels, sont à bout et en arrivent même à faire des syncopes dans les couloirs de l'hôpital. Il faut toujours courir explique cette infirmière : " On arrive avec le sourire pour donner le change aux patients, mais ce n'est pas possible de courir sans arrêt. Il nous faudrait des patins à roulettes dans les services !"

La CGT avait disposé un cercueil devant l'entrée de l'hôpital de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Certains plannings seraient même illégaux, juge Pascal Capa, délégué CGT : " La direction demande parfois à un agent de faire huit jours de travail d'affilée, coupé par un jour de repos, pour réenchaîner sur 8 jours de travail. C'est totalement illégal ! " Des services au bord du burn out à cause de départs en retraite, de congés maternité ou d'arrêts maladies pas toujours remplacés. L'hôpital de St-Amand n'attirerait pas les candidats, affirme la direction Ca n'étonne pas Pascal Capa : " Les stagiaires parlent entre eux et ceux qui viennent à St-Amand explique la réalité des conditions de travail à leurs collègues qui ne souhaitent pas postuler chez nous et préfèrent donner la priorité à des établissements moins marqués par les sous-effectifs."

Les syndicats ont pris la parole devant l'entrée de l'hôpital de St-Amand-Montrond, avant la tenue du CHSCT © Radio France - Michel Benoit

Chantal est aide-soignante, à temps partiel : " _La direction m'a proposé un temps complet pour cet été afin de compenser les départs en congé, mais je n'arrive pas à en avoir un définitif alors que les besoins sont criants. C'est incompréhensible !" _L'hôpital de St-Amand-Montrond, cité en exemple pour sa bonne gestion financière, mais pour les syndicats, le prix payé par le personnel est vraiment trop lourd.