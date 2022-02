Saint-Amand-Montrond : ruée vers les pompes à 1 euro

Une heure d'attente environ pour faire le plein au magasin Intermarché de St-Amand-Montrond. La grande surface vend tous les carburants à 1 euro le litre ce jeudi. Evidemment cela attire du monde : une file constante d'environ 500 mètres. Des clients patients qui veulent profiter de la bonne affaire.

Le soulagement en arrivant enfin aux pompes © Radio France - Michel Benoit

Premiers arrivés, premiers servis... Cette conductrice n'a pas dû attendre trop longtemps : " Même pas dix minutes. Derrière, par contre, ils sont là depuis un bon moment " lâche t-elle avec un sourire ironique. Plusieurs centaines de mètres de file d'attente, mais pas de coup de klaxon. Cela ne sert à rien : " Cela fait déjà trois quarts d'heure que j'attends " avoue cette automobiliste résigné. " Il faut prendre son mal en patience. Toutes les économies sont bonnes à prendre. Je vais mettre à peu près quarante litres. " Soit une remise attendue d'environ : " Vingt-huit euros. C'est déjà pas mal. "

La délivrance : mission remplie © Radio France - Michel Benoit

Plusieurs gendarmes ou policiers municipaux veillent ainsi qu'un agent de sécurité : tout le monde doit prendre la file unique... Pas de resquilleur : " Au tout début ce matin, on laissait arriver les voitures des deux côtés de la route, mais cela provoquait une certaine pagaille " reconnait l'agent de sécurité " On a donc interdit de tourner à gauche et ceux qui arrivent doivent aller prendre la file au bout. Comme cela, ça marche bien."

Une remise de 24,14 euros à dépenser dans le magasin dès vendredi. © Radio France - Michel Benoit

Finalement, arrivé à la caisse, ça valait le coup d'attendre. Le rabais est bien là : " Ah oui ! une remise de 43,41 euros ! " se réjouit cet automobiliste. " Pour 105 euros d'achat de carburant. Cela vaut la peine. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait une telle queue ? " Une remise en bons d'achat à utiliser jusque dimanche dans le magasin.

La réduction se fait en bons d'achat. Ainsi, la grande surface ne vend pas le carburant à perte. © Radio France - Michel Benoit

David a vu son budget carburant mensuel exploser : " J'étais à 120 euros par mois puisque je travaille sur Bourges. Je fais soixante kilomètres par jour. Et maintenant, c'est monté à plus de 200 euros par mois. C'est énorme, surtout qu'il n'y a pas que l'essence qui augmente. Tout augmente. La vie est de plus en plus dure. On va devoir rogner. Peut-être sur les vacances, mais pas celles des enfants ! " D'autres sont un peu plus radicaux : " Je pense que certains vont ressortir les chasubles jaunes si ça continue. " A moins que le mécontentement ne se traduise tout simplement dans les urnes dans deux mois...