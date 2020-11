Saint-Amand-Montrond : un marché de Noël virtuel déjà accessible

En deux jours, 430 personnes se sont dejà inscrites sur la page facebook du marché de noël virtuel Sam City, l'association des commerçants de Saint-Amand-Montrond : des commerçants, des artisans de la communauté de communes et des habitants, clients potentiels. L'idée, c'est de créer une communauté et d'offrir une certaine visibilité aux commerçants tout en se serrant les coudes en cette période difficile pour le petit commerce : "Il y a évidemment des idées de cadeaux puisque les professionnels peuvent y poster leurs créations ou les marchandises qu'ils ont à vendre, mais ce n'est pas un site marchand explique Olivier Bégassat, président de Sam City. Si vous êtes intéressés par une commande, à vous de vous rapprocher du commerçant. On a même été sollicité par des personnes de Paris ou d'Orléans ! Surtout, il y a un gros message de solidarité. Les gens nous remercient. On sent qu'ils ont besoin d'être épaulés. Pour insuffler un esprit de fêtes, on va aussi animer la page avec des recettes de Noël, des décorations typiques et on va mettre des photos des animations de l'an dernier."

Olivier Bégassat, président de l'association de commerçants de St-Amand-Montrond, Sam City © Radio France - Michel Benoit

Mais l'arme principale, mise à disposition des commerçants de Saint-Amand, c'est la plate-forme "fairemescourses.fr". Plus d'une soixantaine de commerçants de la communauté de communes l'ont déjà rejointe. C'est l'association des commerçants de Saint-Amand-Montrond, Sam City, qui l'a choisie. Elle est d'autant plus intéressante que personne n'a rien à payer : "Elle est entièrement gratuite" précise Geoffroy Canta, adjoint au maire chargé de l'économie. "On ne voulait surtout pas que nos commerçants se sentent pris en otage, une fois le confinement terminé avec des commissions à verser ou des frais d'entrée sur le site." Aucun frais, ni pour le commerçant, ni pour la collectivité. Ne reste que les frais de port si vous souhaitez qu'on vous le livre. Et encore, certains commerçants les prennent à leur charge. La poste s'engage à vous remettre votre colis en une journée dans un rayon de 30 kilomètres autour de Saint-Amand-Montrond.

Geoffroy Canta, adjoint au maire de St-Amand-Montrond. © Radio France - Michel Benoit

Internet, ce magasin de jouets de Saint-Amand, à l'écart des principales rues commerçantes, en a fait sa spécialité depuis 2007 : "On réalise la majorité de notre chiffre d'affaires sur internet" détaille Jérémy, le responsable du commerce. "En cette période de confinement, ce qui se vend bien, ce sont les puzzles, les loisirs créatifs et les jeux de société. Mais le rush est moins fort que durant le premier confinement. Notre activité en ligne n'a pas connu de hausse importante. Il faut dire que ce second confinement est beaucoup moins strict." La vente en ligne, ça marche, affirme Jérémy, mais tout dépend de ce qu'on a à vendre et de l'investissement qu'on y consent : "Soit on a le bon objet à vendre par internet, soit on ne l'a pas. Tout ne s'y prête pas. Et ce n'est pas qu'une question de produit. Effectivement, il faut aussi y passer du temps et ne pas hésiter à investir sur un bon site. En ce qui me concerne, les jouets se prêtent bien à cela, mais ce n'est pas le cas pour tous les commerçants." La communauté de communes va également organiser un mailing pour inciter les habitants à acheter local sur "faire mes courses.fr".