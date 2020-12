Revitalisation du territoire : Saint-Amand-Montrond va entamer sa mue

Saint-Amand-Montrond vient de signer une opération de revitalisation du territoire, avec pour objectif d'améliorer l'attractivité du centre-ville. Un programme sur cinq ans, financé en partenariat avec l'état et les collectivités locales, qui permettra de rénover l'habitat ancien, et de dynamiser le commerce. Saint-Amand-Montrond va également bénéficier du programme "Petites villes de demain". Certaines rues ou façades n'ont pas évolué depuis plus de 50 ans, il est temps que ça change.

L'ilot des Carmes, près de la mairie, et la place de la République vont faire l'objet de très gros chantiers, "l'îlot des Carmes, c'est un investissement entre 9 et 10 millions d'euros " précise Geoffroy Canta, adjoint au maire de Saint-Amand-Montrond. "On va requalifier l'espace et les bâtiments publics. Le conservatoire d'art qui sera situé rue Jean Valette, va bénéficier d'un aménagement de plus de quatre millions d'euros. Les choses se feront au fil de ce mandat et du prochain, car l'ORT (Opération de revitalisation du territoire) peut être reconduite. Pour la place de la République, on peut encore rajouter au moins neuf millions d'euros. Cela fait presque vingt millions d'euros, et il faudra au moins deux mandats car ce sont des investissements colossaux pour la ville."

Geoffroy Canta, adjoint au maire de St-Amand-Montrond et vice-président de la communauté de communes. © Radio France - Michel Benoit

Un "manager commerce" et des implantations

Un manager commerce va être recruté et des aides à l'implantation seront proposées, "une aide couvrant jusqu'à 50 % du loyer (600 euros maximum sur six mois)." poursuit Geoffroy Canta. "Le manager commerce arrivera le 4 janvier pour coordonner les actions, faciliter les réalisations, épauler les projets, avec un volet fort d'animation." L'autre volet concerne la rénovation de l'habitat avec là encore l'embauche d'un chargé de mission, financée par la commune et la communauté de communes.

St-Amand-Montrond espère revitaliser son commerce en requalifiant le centre ville. © Radio France - Michel Benoit

La vacance commerciale approche les 30% dans la ville

La mairie mise notamment sur le dispositif Denormandie pour convaincre les propriétaires privés de rénover ou de vendre. C'est valable aussi pour les propriétaires de commerces vacants, "ce sont souvent des personnes relativement âgées qui n'ont plus la volonté d'investir ou pas les moyens" précise Geoffroy Canta. "Il y a aussi des propriétaires qui vivent loin de Saint-Amand-Montrond et qui se désintéressent de leurs biens. On les contactera pour les inciter à rénover ou à céder leurs commerces pour favoriser l'installation de nouveaux commerçants."

La vacance commerciale est voisine de 30 % à Saint-Amand-Montrond. La ville espère bénéficier d'environ 70 % d'aides extérieures pour financer sa revitalisation.