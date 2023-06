ST Composites à Labège se lance dans le luxe avec la création d'une gamme de bagages rigides

Le Salon aéronautique du Bourget bat son plein cette semaine près de Paris avec une foule de constructeurs, de PME, et de clients. Signe que le secteur aéronautique redresse la barre après la crise du Covid. Mais cette crise a quand même rebattu les cartes pour certains comme ST Composites, installée depuis 25 ans à Labège.

ⓘ Publicité

L’entreprise est spécialisée dans les pièces composites mais elle a aussi profité de la crise pour se lancer sur un nouveau marché : le luxe. Interview avec Stéphane Trento le PDG de ST Composites qui vient de lancer ST Luxury.

Vous avez fait le choix de prendre un nouveau virage avec le Covid. Vous ne le regrettez pas aujourd'hui?

Je suis de ST composites, société implantée depuis plus de 25 ans à Toulouse, fabricant historique de pièces composites. On est présent sur quasiment la totalité des programmes de la gamme Airbus et depuis bien évidemment mars 2020, crise terrible, c'est plus de 60 % de notre activité qui a disparu instantanément et donc il a fallu se repenser pour aller chercher de la diversification et dans la diversification j'avais également intégré le marché du luxe où là, pendant la crise, effectivement, c'était un marché qui était plutôt stable, voire même encore en croissance.

Donc vous faites des bagages de luxe?

Alors effectivement, aujourd'hui, on a proposé toute une gamme de bagages rigides en fait. En particulier une valise, une malle de cabine connectée, la S.T. 001 qui est totalement reprise sur les modèles de composites utilisés dans l'industrie aéronautique avec des systèmes embarqués. Donc on y retrouve tout le savoir faire, tous les codes qui va être réalisée par nos collaborateurs. Parce que le maître mot aussi, c'était de ne pas aujourd'hui licencier, bien au contraire. Mais c'était malgré cette crise de conserver l'ensemble de nos emplois. Et donc, effectivement, ce sont les mêmes matériaux, ce sont les mêmes collaborateurs et ce sont les mêmes outils de production qui sont aujourd'hui mobilisés pour fabriquer cette ligne de bagages. Et on l'a associée bien évidemment aux métiers d'art, les métiers d'artisans d'art. On a effectivement aujourd'hui in fine un produit de luxe.

Et ça marche ?

Et ça marche incroyablement bien puisque la première présentation a été faite lors d'un salon il y a trois semaines à Genève. C'était la première présentation qu'on faisait officiellement en fait au monde et je dois avouer que l'accueil nous a plutôt agréablement surpris puisqu'on a déjà effectivement un certain nombre de précommandes et de commandes.

Combien on peut le dire ?

On va dire à peu près une centaine, donc c'est quand même relativement incroyable, en particulier sur le marché du Moyen-Orient par exemple, les gens du Qatar. Donc c'est aussi les constructeurs qui manifestent un intérêt parce que c'est un produit qui est le reflet de la technologie utilisée dans leurs avions et le fait d'y mettre un bagage associé, en fait, amène cette crédibilité. Et puis ça en fait une ligne tout à fait exceptionnelle, tout à fait particulière, très griffée aéro, avec un clin d'œil à l'histoire de l'Aéropostale, bien entendu.

Avec conception et fabrication à Labège ?

Exactement. C'est notre site historique et aujourd'hui on recrute massivement puisque aujourd'hui on souhaite bien sûr fabriquer sur Labège.

Combien de personnes vous souhaitez recruter ?

C'est aujourd'hui plus de 60 personnes sur les deux structures ST Composites et ST Luxury qui sont qui sont ciblées. On va aussi recruter sur les nouveaux métiers puisqu'on veut lancer aussi tout un process de boutique virtuelle. Donc ce sont ce sont les métiers du web design, communication, les métiers du digital bien entendu, puisque relativement loin dans l'innovation, c'est à dire l'innovation est omniprésente sur le produit, mais elle va être omniprésente aussi dans le réseau de distribution.