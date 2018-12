Saint-Denis-de-Jouhet : la minoterie Chaussé, dernière minoterie en activité dans l'Indre

Saint-Denis-de-Jouhet, France

Si vous voyez de la farine du Berry, elle ne peut venir que de là : la minoterie Chaussé, à St-Denis-de-Jouhet, dans le Boischaut-Sud. Christophe Chaussé est le seul salarié de cette entreprise familiale nichée dans un paysage de conte, au fond d'un vallon, le long d'un bief. Aujourd'hui, la roue à aube et les meules de pierre ont disparu, le meunier utilise un système mis en place par son grand-père il y a cinquante ans : "les cylindres ont remplacé la pierre. Deux rouleaux superposés écrasent le grain. Du blé à la farine, il y a huit étapes : le blé est broyé quatre fois, puis passe au convertissage quatre fois, et ce afin d'obtenir la farine la plus fine possible".

A l'intérieur de ces machines, un système de cylindres qui écrasent le grain de blé © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une production artisanale

La finesse de la farine, c'est le gage de qualité de Christophe, qui précise qu'il n'ajoute aucun autre ingrédient au produit, aucun améliorant. Il travaille avec cinq cultivateurs, tous installés dans un rayon de dix kilomètres autour du moulin. Il utilise chaque année 350 tonnes de céréales, l'équivalent de ce qu'une grande usine traite chaque jour, pour une production annuelle totale qui tourne autour des 250 kilos de farine, de blé essentiellement, mais aussi un peu de châtaigne.

A chaque étape, la poudre obtenue est un peu plus fine © Radio France - Sarah Tuchscherer

Christophe Chaussé est le troisième meunier de sa famille. Son grand-père s'est installé dans cette minoterie dans les années 50 © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des débouchés plus variés qu'autrefois

Lorsque Christophe s'est lancé dans le métier, il y a 22 ans, il existait en tout six minoteries dans l'Indre, à Châteauroux, Niherne, Cluis, Argenton, Ste-Sévère et St-Denis-de-Jouhet. La sienne est la dernière encore en activité. Ces disparitions successives s'expliquent, selon Christophe, par le fait que les jeunes boulangers préfèrent se tourner vers des fournisseurs industriels. Aujourd'hui, son débouché principal, c'est la vente aux particuliers, directement au moulin ou en supermarché. Christophe Chaussé fournit aussi quelques boulangeries artisanales, des pizzerias et, plus surprenant, des kebabs : "quand ils font leur pain maison".