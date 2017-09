St-Doulchard : huit enseignes supplémentaires sur la zone commerciale... et ce n'est qu'un début !

Les nouveaux magasins poussent comme des champignons en ce moment à la périphérie de Bourges : Plus de 8.000 m2 viennent d'être inaugurés, route d'Orléans à St-Doulchard. Sept enseignes (Toys R Us, Chaussea, Action, etc...) plus un restaurant Pat'àPain.

Un an et demi de travaux, un investissement de 20 millions d'euros par le promoteur Sopic. Tout a commencé avec le projet de déménagement du magasin Cultura qui se trouve à 300 mètres de là mais qui se sentait trop à l'étroit. L'enseigne culturelle passe à 2.300 m2, c'est 800 de plus qu'à l'ancienne adresse. Son directeur, André Allouchery goûte ce nouvel espace : " Cela nous permet d'installer une scène pour animer le magasin, on peut étoffer les rayons et mieux circuler dans le magasin".

Le nouveau magasin Cultura de St-Doulchard : il occupe 2.300 m2 contre 1.500 m2 pour l'ancien. Celui-ci ouvrira le 12 septembre. © Radio France - Michel Benoit

Avec les réserves, ces nouveaux commerces représentent 9.635 m2. Pour Sopic, l'offre commerciale pouvait être complétée à la périphérie de Bourges. Jean-Marc Hernandez est chef de projet : "On associe à ce transfert de Cultura, des nouvelles enseignes qui n'étaient pas représentées sur Bourges : Maxi Zoo, ToysRus, NaturéO, par exemple. Ca augmente l'offre sur Bourges et évite aux habitants d'aller sur Tours ou Orléans, comme c'est encore le cas. On a tout commercialisé en un an et demi. Il y a donc de la demande."

Le magasin CCV surprend par ses dimensions : 1.800 m2 de surface de vente. © Radio France - Michel Benoit

CCV ouvre son vingtième magasin : vêtements, maroquinerie, chaussures. Des marques à tous les prix. Sa directrice, Emilie Touzeau : "On a ouvert, il y a trois semaines et on est très content du démarrage." Mais en centre ville, la vacance des commerces ne cesse d'augmenter. Elle est supérieure à 10 % à Bourges. Philippe Pecard, vice président de l'office du commerce déplore ce développement en périphérie : "La côte d'alerte est très largement dépassée. Le gâteau ne grandit pas et on est de plus en plus à se le partager. En centre ville, on aura plus que les miettes !"

Philippe Pecard, vice-président de l'OCAB (office de commerce et d'artisanat de Bourges). © Radio France - Michel Benoit

Ces magasins, explique Sopic, n'auraient pas trouvé l'espace nécessaire en centre ville. La directrice de CCV pointe également le problème des loyers à Bourges : exorbitant parfois, comme pour son magasin qu'elle a dû fermer il y a quelques années : " Je devais payer 2.400 euros par mois pour 47 m2. Comment vouliez-vous que je m'en sorte ?". La mairie de Bourges a bien pris conscience du problème. Elle organise début octobre les états généraux du commerce pour essayer de trouver des solutions. Et il y a urgence. Début 2018, un nouvel hypermarché Leclerc de 20.000 m2 (avec sa galerie marchande) doit ouvrir à St-Doulchard.