Saint-Doulchard : Michelin confirme une centaine de départs volontaires

Michelin va supprimer 2.300 emplois en France sur trois ans (soit plus de 10 % de ses effectifs), sans départs contraints précise le manufacturier de pneumatiques. Michelin mise sur des pré-retraites, des départs volontaires et espère un gain de compétitivité de 5 % par an.

Tous les sites de Michelin en France seront concernés par ce " plan de productivité et de simplification " , y compris Saint-Doulchard, près de Bourges. Michelin y fabrique des pneus d'avion. La seule usine à bénéficier d'un accord d'activité partielle longue durée sur 2021 et 2022, l'aéronautique étant très touché par le crise du Covid.

Le site de Saint-Doulchard va perdre une centaine d'emplois sur trois ans (sans licenciements) , mais cela était déjà prévu puisqu'il ne tourne qu'à 50 % de ses capacités. Ce plan n'amplifiera donc pas le nombre de départs : "Nous étions à 622 sur le site fin décembre. On prévoit des départs en retraite dans les deux à trois qui viennent, au nombre de 35 " précise Jacques Glémot, directeur de l'usine Michelin de Saint-Doulchard. "Ce plan annoncé aujourd'hui par Michelin va sans doute permettre de les accélérer un peu. Je pense que ce sera apprécié par les personnes qui pourront en bénéficier. Et puis, nous tablons sur une baisse naturelle des effectifs parce que tous les ans, il y a des mutations, des démissions, des nouveaux projets de vie et donc nous tablons sur une baisse des effectifs de 10 à 13 personnes par an. Cela pourrait nous amener en 2023 autour de 530 / 550 personnes. Ce plan ne change rien aux perspectives telles que nous les avions définies en septembre pour être capables de faire face à la crise du Covid qui nous affecte particulièrement comme l'ensemble de l'aéronautique."

Jacques Glémot, directeur de l'usine Michelin de St-Doulchard, près de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La CGT, syndicat majoritaire dans l'usine, craint que certains départs qualifiés de volontaires par la direction ne soient pas si volontaires que cela : "Il ne faut pas se leurrer, une rupture conventionnelle collective, ce sont des licenciements" assène Eric Bellet, délégué syndical. "En 2006, il y avait eu un plan social. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de licenciements. En réalité, il y en a eu 89. On ne peut pas croire les paroles de ces patrons-là. Michelin annonce des dividendes à distribuer aux actionnaires au titre des bénéfices 2020, malgré le Covid. Aujourd'hui, on demande à 2.300 salariés de partir alors qu'on nous avait appelés à nous serrer les coudes pendant le Covid. On va appuyer sur le ventre de certains travailleurs pour qu'ils s'en aillent." Les discussions sur ce plan vont débuter le 19 janvier.

L'entrée de l'usine Michelin de St-Doulchard (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Michelin mise sur un redressement du marché progressif dès cette année et va investir deux fois plus en 2021 à Saint-Doulchard que l'an dernier : "En 2020, on a réalisé 60 % des investissements qui étaient prévus, à cause du Covid" détaille Jacques Glémot. "En 2021, on prévoit d'investir deux fois plus que ce qui a été réalisé l'année dernière. On va accélérer la digitalisation dans les ateliers. Ces investissements vont améliorer l'ergonomie au travail, contribuer à la qualité de vie au travail et à la productivité. On veut améliorer encore la qualité de service, car c'est en période de crise que l'on gagne le plus de parts de marché." Michelin possède deux autres usines de pneus d'avions aux USA (en Caroline du Nord) et en Thaïlande.