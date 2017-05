A St Etienne, le projet de rénovation urbaine du quartier Saint Roch est lancé

Le premier rendez-vous participatif se tiendra ce mercredi soir de 16h à 18h30 pour une présentation "Cartes sur tables" dans un ancien café de la place St Roch reconverti en "local projet". L'occasion pour les habitants de rencontrer tous les acteurs de ce vaste chantier de rénovation urbaine.

Saint Roch c'est ce quartier stéphanois traversé par la rue Antoine Durafour et qui fait le lien entre le "Centre 2" et l'hyper centre de St Etienne. Un quartier en perte de vitesse depuis de nombreuses années avec de nombreux pas de porte désaffectés et commerces à l'abandon. St Etienne métropole accompagnée par les services de l'État et l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat lance donc un vaste plan de rénovation sur les dix prochaines années afin de réhabiliter l'ensemble de ce quartier St Roch. Un chantier global et sur le long terme qui se fera en concertation avec les habitants, même si certaines priorités sont déjà bien identifiées...

3 millions d'euros sont déjà provisionnés

Sur le quartier Saint-Roch, une action sera menée simultanément sur la requalification et/ou la création d’espaces publics , l’amélioration de l’habitat et la redynamisation des nombreux rez-de-chaussée vacants. Mais pour les habitants du quartier il faudra s'armer de patience... même si 3 millions d'euros sont déjà provisionnés pour lancer le projet, les travaux les plus importants ne débuteront pas avant 2019. En attendant la réflexion elle est en marche: les premier rendez vous participatifs au local projet de la place St Roch sont déjà lancés.

Le local de la rue Durafour où les habitants de St Roch peuvent échanger avec les acteurs du projet de rénovation © Radio France - Tanguy Bocconi

Cela se passe dans l'ancien "Bar de l'Aube" au 61 rue Durafour ... pour connaître les dates des prochains évenements renseignements au 04 77 34 43 60 ou sur le site www.epase.fr