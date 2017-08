A St-Etienne les déchetteries attendent vos vieux vélos pour les remettre en circulation

La métropole stéphanoise vient de passer un partenariat avec trois associations locales afin de récupérer les vélos déposés en déchèteries pour qu'ils soient remis en état ou servent à en réparer d'autres.

Vous en avez assez de voir ce vélo inutilisé rouiller sur votre balcon ou encombrer votre cave? Il est trop abîmé pour être revendu ou réparé par vos soins? Et bien sachez qu'il peut encore faire beaucoup d'heureux ! Il vous suffit pour cela de déposer vos vieux vélos dans les trois déchetteries de la Molière dans la ZA Grüner, de la Chauvetière rue Martin Luther King et de St Étienne Soleil rue Victor Grignard, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 chaque deuxième samedis du mois. Vous pouvez également appeler le numéro vert Info déchets au 0800 882 735 ou consulter le site de St Étienne métropole.

Une nouvelle vie pour les épaves de vélos

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole a mis en place un partenariat avec 3 associations locales regroupées sous le titre de la « CLAVette Stéphanoise » ( Coordination Locale des Ateliers Vélo de la région stéphanoise ) afin de récupérer les vélos déposés en déchèteries. Des vélos qui se verront ensuite offrir une seconde vie dans l'un des ateliers de réparation participatif et solidaire de St Etienne, répartis dans les associations: OCIVELO, CA ROULE et l' EL’ANE L’AUTONOMIE.

Dans ces ateliers, des bénévoles encadrés par des mécaniciens expérimentés trient, démontent et réparent des vélos de toutes sortes qui sont ensuite remis en circulation au profit de nouveaux usagers. Un excellent moyen de réduire les déchets et le gaspillage, de favoriser les circuits courts et les déplacements écologiques tout en rendant service à de nombreux usagers qui n'ont pas tous les moyens d'acheter une bicyclette. Alors n'hésitez pas à leur confier vos vieux vélos! Ils peuvent encore être utiles et faire bien des heureux. Vous pouvez également apprendre à les réparer vous même et qui sait, peut être vous découvrir une nouvelle passion ?