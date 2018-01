Saint-Florent-sur-Cher, France

Le maire de St Florent sur Cher, la CGT, des responsables du groupe FSD (propriétaire de l'usine) et des représentants de l'état, autour de la table. Mais les donneurs d'ordre automobiles : Peugeot et Renault n'étaient pas là. La CGT qui réclamait la tenue de cette réunion, refuse de voir mourir l'usine à petit feu...

" Un million d'euros d'investissement dans une presse, sauverait l'usine"

Il faut dire que l'usine SNWM ne compte plus que 47 salariés. Ils étaient plus de 50 au printemps dernier. Les départs en retraite sont compensés par des intérimaires mais il n'y a aucune embauche. En 2020, Renault arrêtera la production de son Master. Il faut donc trouver autre chose à faire à St-Florent explique Michel Pinault, délégué CGT : "Notre site est viable. Il faut rapatrier du travail chez nous et cela désengorgera les autres sites qui croulent sous les commandes. Et qu'on ne me dise pas que St-Florent sur Cher est trop éloigné des grandes usines d'assemblage automobile, c'est du pipo ! Le coût logistique est minime." Le bras de fer engagé par GMS , dans la Creuse, pourrait également donner des idées chez SNWM. Le message est à peine voilé pour les constructeurs Peugeot et Renault : " _On a les mêmes bonbonnes de gaz qu'à la souterraine_, affirme Michel Pinault, pourquoi peut-on s'engager sur 25 millions de commande pour la Creuse et on ne pourrait pas trouver 9 millions de commandes pour St-Florent ?" La CGT réclame 1 million d'euro d'investissement dans une presse pour pérenniser le site.