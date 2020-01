St Florent sur Cher : Comatelec va t-elle fermer ?

Saint-Florent-sur-Cher, France

La mise en lumière du Colisée de Rome, l'éclairage du tunnel sous la Manche, ou des champs-Elysées, c'est Comatelec. Des chantiers illustres qui prouvent le savoir-faire de la société, mais aujourd'hui les salariés ne sont pas rassurés sur leur avenir. Ils réclament des réponses à la direction de la société qui fait partie du groupe Belge Schreder.

Comatelec emploie 150 personnes à St Florent sur Cher, près de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup... Dominique travaille depuis 20 ans chez Comatelec : " On ne sait pas où on va. C'est flou. On voit qu'on a de moins en moins de charge de travail. On croit que c'est presque fini. C'est une histoire de finances. On nous retire des gammes d'appareils qui sont fabriquées désormais à l'étranger." Le groupe Schreder possède des sites en Europe de l'Est mais aussi au Portugal.

Comatelec propose des solutions d'éclairage public © Radio France - Michel Benoit

Le marché français représente 40 % des bénéfices du groupe d'après les élus du CSE qui ont déclenché un droit d'alerte en octobre. Ils espèrent que le groupe gardera donc son seul site de production tricolore, mais n'en sont pas persuadés : " Il est déjà arrivé qu'on ait eu des craintes sur l'avenir. A chaque fois, la direction nous avait rapidement rassurés. Ici, cela fait quelques mois qu'on lui a posé la question et on a aucune réponse. Où plutôt, on nous dit que la direction n'a aucune information sur ce sujet de l'avenir du site. Ca ne peut plus continuer comme ça. Les salariés sont mal. Ca devient invivable. Ici, on est capable de travailler à la demande et de faire de la production au cas par cas pour des besoins très spécifiques. Cela fait aussi notre force par rapport aux concurrents qui privilégient les grandes séries. On espère que ça pourra continuer comme cela."

Une centaine de salariés et de militants CGT se sont rassemblés de l'usine Comatelec © Radio France - Michel Benoit

La direction a promis des réponses pour la fin du premier trimestre, affirment les élus du CSE, mais les salariés ont peur d'être placés devant le fait accompli.