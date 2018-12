St-Martin d'Auxigny : les postiers reprennent le travail

Saint-Martin-d'Auxigny, France

Les postiers ont notamment été entendus sur leur demande d'obtenir des renforts pour affronter cette période traditionnellement chargée de Noël : " Il y a deux emplois temporaires en plus jusque fin janvier, explique Dominique Larduinat, secrétaire CGT PTT du Cher. Pour nous, c'est une avancée mais cela ne résout pas la situation puisque après, on va se retrouver dans les mêmes difficultés."

La plate-forme courrier de St-Martin d'Auxigny retrouvera une activité normale ce jeudi © Radio France - Michel Benoit

Difficultés nées d'une réorganisation des tournées mi novembre. Elles sont plus longues qu'avant. Là aussi, la poste fait un geste avec le versement d'une prime de 150 euros pour chaque postier rattaché à la plate-forme de St-Martin d'Auxigny : " C'est toujours bon à prendre, estime Pascal Buscail, du syndicat Sud PTT, mais cela ne compense pas les conditions de travail qui sont désastreuses. Les tournées sont toujours plus longues. Il faut savoir qu'en quatre ans, il y a eu neuf tournées qui sont parties, et là c'est encore deux tournées de plus qui disparaissent. Donc au bout d'un moment, les collègues ne peuvent plus assurer."

La plate-forme courrier de St-Martin d'Auxigny (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Les commandes sur internet explosent en cette fin d'année : les facteurs ont encore plus de travail que d'habitude confirme cette factrice : "C'est tétris, tous les matin dans ma voiture. On part avec au moins 70 colis, et ça peut monter jusqu'à 150, sur des tournées rallongées, qu'on ne maîtrise pas encore pleinement. C'est très compliqué. C'est sur que le mouvement des gilets jaunes incite les gens à commander sur internet, et ça nous fait beaucoup de travail en plus. De toute façon, moi, je ne les termine pas tous les jours. Il faudrait aussi revoir l'organisation du travail : on commence les tournées à 11H00 et on nous oblige à faire la pause méridienne à 11H30. Ca n'a pas de sens !" La direction a promis de réévaluer les tournées à partir de mi-janvier pour voir si du personnel supplémentaire est nécessaire. Les syndicats réclament toujours l'embauche d'au moins deux personnes en cdd depuis plusieurs années.