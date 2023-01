ST Microelectronics crée son école de formation aux métiers de la maintenance, avec l'Académie de Grenoble

L'école de formation des métiers de la maintenance répond à un véritable besoin de main d'œuvre pour ST Micro, qui, d'ici 3 ans, va devoir recruter mille personnes pour doubler sa production journalière de puces, laquelle est actuellement de 10 millions. L'entreprise, qui a fêté l'an dernier ses 30 ans, a investi, avec l'aide de l'Etat, 5 milliards d'euros, et construit actuellement une nouvelle usine.

Frédéric Bontaz, DRH chez ST Microelectronics, pilote le projet de cette école gratuite, financée par l'entreprise, qui accueillera pour 16 mois, en alternance, sa première promotion de 15 élèves en mars prochain.

Comment l'idée de cette école est-elle née ?

En 2021, lors d'une discussion notamment avec Madame la Rectrice, l'idée de créer des compétences sur le territoire est apparue. Nous avions du mal à recruter puisque toutes les entreprises, en croissance, cherchaient des profils identiques à ceux que nous recherchions. Nous avons donc décidé de créer une école, prodiguant une formation validée par l'Education Nationale, qui porterait sur les métiers de la maintenance, indispensables à notre activité et à son développement.

Signature de la convention de partenariat entre ST Micro et la Rectrice d'académie, Hélène Insel, ici entourée de Moussa Belkhiter et Eric Gerondeau, directeurs de ST à Grenoble et Crolles. © Radio France - Véronique Pueyo

Alors, qui va pouvoir intégrer cette école ? Et à partir de quand ?

À partir du mois de mars, nous accueillerons notre première promotion de 15 élèves. Et vous me demandez qui peut accéder à ces formations ? Et bien, tous ceux et celles qui souhaitent s'engager dans une formation initiale ou qui souhaitent se reconvertir. Pas de limite d'âge évidemment, mais il faut avoir au moins 18 ans au démarrage de la formation. Nous sommes extrêmement favorables à l'intégration de public féminin puisque nous souhaitons féminiser nos compétences en maintenance. Dans la mesure où la personne fait part de son intérêt pour l'industrie, de sa motivation, avec Pôle emploi, notre partenaire, nous allons évaluer la capacité pour la personne à intégrer un domaine industriel, même si elle n'a aucune compétence dans ce domaine. Autant vous dire que la question du diplôme va être de plus en plus écartée pour aller de plus en plus vers le potentiel et les aptitudes des candidat.e.s.

La formation se fera par alternance ?

Oui**,** alternance entre la formation et la présence en salle blanche, pas d'originalité sur le dispositif, sauf qu'il est adapté à nos métiers et que nous restons bien dans les clous de ce que l'Education Nationale a l'habitude de faire, de manière à ce que le diplôme soit validé in fine..

Alors quand ces élèves auront leur diplôme, ils sont certains de trouver du travail chez vous ?

Ils sont certains qu'on va s'arracher leurs compétences puisque, à la fin de cette formation, ils seront aptes à travailler chez STMicroelectronics. Une fois leur diplôme en poche, nous leur proposerons une embauche en CDI et des perspectives de carrière. Mais, comme nous sommes pour la liberté, s'ils veulent postuler dans une autre entreprise, ils pourront le faire, bien sûr ! A nous d'être plus convaincants que les autres pour les garder avec nous.