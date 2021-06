St-Pierre-des-Corps : le maire confirme la vente du Magasin général à Vinci et promet un millier d'emplois

Le Magasin général et ses 28.000 m² de surface

Le Magasin général de St-Pierre-des-Corps va être vendu au groupe Vinci, confirme ce mardi le maire Emmanuel François, confirmant ainsi les informations du site Info-Tours. "On a travaillé en étroite collaboration avec Vinci qui nous proposait une entreprise capable de s'installer dans cette friche de 28.000 m²" explique l'élu. Une vente qui se fera "aux alentours" de trois millions d'euros, sachant que la ville avait racheté ce site à la SNCF pour un million d'euros en 2012. Une somme qui sera la bienvenue, sachant que St-Pierre-des-Corps a voté un budget en déséquilibre en début d'année. "Vinci est un partenaire capable de financer les opérations de réhabilitation, il faut au moins 40 millions d'euros. Il ne s'agit pas, quand on entame un projet d'une telle envergure, de choisir au hasard et de ne pas avoir certaines garanties" commente le maire.

"La mobilisation continue" pour les défenseurs d'un projet alternatif

C'est une entreprise de biotechnologies locale qui va s'y installer, d'ici 2024. "Une entreprise qui connaît une croissance annuelle de plus de 10 %, qui travaille en étroite collaboration avec l'université de Tours et qui a plusieurs antennes en France, en Europe et aux Etats-Unis" affirme Emmanuel François, qui assure "qu'un millier d'emplois seront créés" avec un investissement "qui va frôler les 200 millions d'euros".

Un projet alternatif avait été présenté par le collectif Le Réveil du Magasin général, qui avait proposé un projet mêlant activités professionnelles et culturelles, ainsi que de la restauration. Sur sa page Facebook, le collectif assure vouloir continuer le "combat", estimant que la commune "brade" le patrimoine corpopétrussien. Une réunion publique sera organisée d'ici le 29 juin, date du prochain conseil municipal.