Le syndicat départemental FO a affrété un bus ce jeudi matin pour 48 salariés de l'hypermarché Carrefour de Saint-Pierre-des-Corps. Ces salariés partent à 6h30, direction Massy et le siège social du groupe. Une action pour protester contre le vaste plan de restructuration qui prévoit notamment de supprimer 2.400 postes en France via un plan de départs volontaires.

On a peur de perdre des avantages - La déléguée FO

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a bien assuré que les hypermarchés ne seraient pas touchés, mais Magali Marques dit ne pas lui faire confiance. Pour la déléguée syndicale FO chez Carrefour/Saint-Pierre-des-Corps, on nous annonce 5 magasins en location-gérance, dont Montluçon et Château-Thierry. Et quand on étudie la chose, on se rend compte qu'il pourrait y en avoir 40 ou 50.... Cela veut dire qu'on aura plus la convention collective Carrefour. On aura la convention collective de branches. C'est moins avantageux. Au bout de 15 mois, les salariés perdront 2 mois et demi de salaire. On veut montrer à la direction qu'à St Pierre-des-Corps, on est vigilant. On ne se laissera pas faire à l'avenir si on perd des avantages.

Avec le passage de certains magasins en location gérance, les syndicats disent aussi redouter des milliers de suppressions d'emplois, autres que celles déjà annoncées. L'hypermarché de Saint-Pierre-des-Corps compte 312 salariés.