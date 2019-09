Stade de France : l'Etat ne va pas prolonger la concession

L'Etat, propriétaire du Stade de France, a confirmé vendredi qu'il n'entendait pas prolonger la concession d'exploitation du consortium formé par Vinci et Bouygues après 2025.

Vinci et Bouygues ne géreront plus l'exploitation après 2025

L'Etat ne va pas prolonger la concession d'exploitation du consortium formé par Vinci et Bouygues après 2025, et souhaite une meilleure implication des fédérations de football et de rugby. L'annonce a été faite par le ministère des sports. "La concession actuelle du Stade de France ne sera pas prolongée à l'issue de l'échéance contractuelle (30 juin 2025)" peut-on lire dans une synthèse du budget 2020.

Le président du conseil général de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel s'inquiète de la tenue des JO "il faut dit-il que cette décision n'ait pas de conséquence sur la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce sera notre vigilance particulière : veiller à ce que cette décision ne remette rien en cause par rapport aux épreuves prévues au Stade De France"

Ce contrat a souvent été jugé défavorable aux finances publiques.