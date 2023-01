Stade Matmut Atlantique : Bordeaux Métropole "prête à faire un geste" vers SBA

"L'essentiel, c'est que l'événement ait eu lieu". Pas encore d'éclaircie notable au dessus du Matmut Atlantique mais "une discussion loyale" selon Alain Anziani le président de Bordeaux Métropole.

Ce dernier a d'abord rencontré Loïc Duroselle, président de SBA, accompagné des représentants des deux actionnaires, Vinci et Fayat. Une réunion technique au cours de laquelle l'exploitant a rappelé que le stade lui faisait perdre trop d'argent (19 millions d'euros depuis 2015), qu'il voulait renégocier un contrat trop en sa défaveur sous peine de devoir déposer le bilan. "La Métropole est prête à faire un geste, a répondu Alain Anziani, mais pas n'importe lequel". D'abord parce qu'il s'agit d'argent public. Ensuite parce qu'un changement trop important des conditions du contrat pourrait le faire basculer dans l'illégalité selon l'élu.

"il ne s'agit pas de réécrire le contrat mais de le rééquilibrer"

Un contrat qui dispose d'une clause de revoyure sur laquelle les deux parties négocient depuis un an. "C'est la mi-temps mais la deuxième sera plus courte" explique Alain Anziani qui espère "trouver une solution rapidement, d'ici la fin du premier semestre 2023."

Selon SBA, il "ne s'agit pas de réécrire le contrat mais de le rééquilibrer". L'exploitant évoque des "charges beaucoup trop lourdes" et une donne qui a changé avec par exemple des surcoûts liés à l'absence d'accord sur la mutualisation de la gestion des équipes avec les Girondins, prévue au moment de la signature, ou encore aux nouvelles normes imposées par la Ligue de Football Professionnel (mise en conformité, entretien de la pelouse). Et assure qu'il sera encore déficitaire en 2023 malgré cinq concerts et la coupe du monde de rugby.

Donner au stade une nouvelle chance

Le quatuor a été rejoint à midi par Thomas Jacquemier, directeur général délégué des Girondins de Bordeaux, Laurent Marti, président de l'Union Bordeaux-Bègles, et Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. L'idée était d'essayer de creuser d'autres pistes pour faire en sorte que ce stade perde moins d'argent.

La première, c'est la mutualisation d'une partie des frais entre SBA et les Girondins. Le président Gérard Lopez y est favorable à condition que le club, actuellement 2ème de Ligue 2, remonte dans l'élite et aille mieux financièrement. L'UBB, elle, campe sur ses positions, rappelant que la location du stade lui fait perdre de l'argent alors qu'elle dispose du stade Chaban-Delmas

La seconde, c'est de développer un écosystème autour du stade. Et de proposer, comme ça se fait ailleurs en Europe, des prestations (restauration, hôtellerie) qui permettraient à l'exploitant de générer d'autres revenus.

"Une bonne idée mais à long terme", selon SBA, qui répète "ne pas pouvoir se contenter de ce statu quo", renvoyant à la question essentielle à ses yeux : la renégociation du contrat avec Bordeaux Métropole.