Stade Maurice Boyau : l'USD et la ville de Dax mises en demeure par la fédération de rugby

Le conseil municipal de Dax examinera le plan de financement d'un nouveau projet de rénovation du stade Maurice Boyau, ce jeudi soir, après deux courriers de la fédération française de rugby. Trop vétuste, le stade pourrait ne plus accueillir les matchs à domicile de l’USD.

Cela fait 15 ans qu'on en parle, 15 ans qu’on nous promet un nouveau stade de rugby pour les Rouges et Blancs, 15 ans que nos Dacquois jouent toujours dans l'enceinte complètement vétuste de Maurice Boyau, sur dérogation de la fédération française de rugby. Sauf que la FFR en a visiblement marre d'être tolérante avec l'USD.

Cette fois la menace est sérieuse ?

Certains vous diront qu'il aura fallu qu'Elisabeth Bonjean prenne le taureau par les cornes pour que ce serpent de mer devienne enfin une réalité. D'autres voient plutôt là un bon coup de pression de la fédération française de rugby dont la patience a des limites. Et effectivement, la menace est plutôt claire, c'est écrit noir sur blanc dans l'ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi soir à Dax : "par des courriers des 19 et 26 septembre derniers, la fédération met en demeure le club et la ville de réaliser les travaux de mise en conformité […] sous peine de suspendre de manière imminente le régime dérogatoire accordé au club, l'autorisant temporairement à jouer ses matchs à domicile."

A la fédération on explique quand même que l'idée est de dialoguer, si la mairie s'engage à faire des travaux d'ici l'été par exemple alors la saison rugbystique se terminera bien au stade Boyau, il n'y a pas un "cas US Dax" mais quand même, la tolérance ne pouvait pas être éternelle. Dommage regrette l’opposition municipale qu'il ait fallu en arriver là pour rénover le stade à la va vite.

"Rien n’est bon quand c’est fait dans l’urgence"

Pour Eric Darrière, élu Modem au conseil municipal de Dax, il faut "délibérer dans l’urgence et ce n’est jamais la meilleure des choses, surtout pour un projet qui coûte la bagatelle de 5 millions d’euros." Cet ancien arbitre de rugby sait de quoi il parle et il est inquiet. "On risque de ne plus pouvoir jouer en division professionnelle dans notre ville, il faut sauver le club et le rugby à Dax, le mot n’est pas trop fort."