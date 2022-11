Stade nautique de Mérignac : l'ouverture pourrait être retardée de "plusieurs mois, voire plusieurs années"

Quand pourra-t-on piquer une tête dans les bassins flambant neufs du stade nautique de Mérignac ? Prévue pour la mi-décembre, l'ouverture du complexe sportif est désormais incertaine. Saisi par dix riverains craignant d'éventuelles nuisances, le tribunal administratif a ordonné une étude d'impact et suspendu le permis de construire du stade nautique. Dix jours après, la mairie de Mérignac et Bordeaux métropole sont toujours dans le flou.

ⓘ Publicité

Un recours en justice

"Tout est prêt à l'intérieur", se désole le maire de la ville et président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani ce mercredi 2 novembre. Les bassins sont remplis, les casiers s'alignent dans les vestiaires, les gradins n'attendent plus que les spectateurs. Et pourtant, il pourrait s'écouler "plusieurs mois, voire plusieurs années" avant de voir cet équipement utilisé, craint l'élu. "L'étude d'impact à elle-seule prend un an".

Peut-elle être menée tout en utilisant la piscine ? Techniquement oui, mais légalement, les choses sont moins claires. Les collectivités vont se pourvoir en cassation auprès du Conseil d'Etat pour tenter de faire annuler ce jugement. "Nous sommes également toujours ouverts au dialogue avec les dix riverains qui ont formé ce recours", ajoute Alain Anziani. Parallèlement, les collectivités ont lancé les démarches pour démarrer cette étude d'impact.

Jusqu'à 2 millions d'euros de perdus

Légalement, la piscine pourrait ouvrir mais les collectivités préfèrent attendre la fin de procédures judiciaires. "Voir un équipement à 40 millions d'euros rester fermé, c'est vraiment dommage. Ce retard pénalise la ville, la métropole, mais surtout les usagers", s'émeut l'élu.

Sous-dotée en piscines, Bordeaux Métropole verrait avec ce nouveau complexe sa surface de bassin multipliée par deux. "Le stade nautique pourra aussi accueillir des compétitions nationales et internationales, alors qu'aucun équipement de ce genre n'existe pour l'instant dans le Sud-Ouest". L'autre impact est financier. Selon la métropole, le coût pourrait s'élever de plusieurs centaines de milliers d'euros à 2 millions d'euros si le retard se prolonge plus de deux ans.