Stade rennais : Ruello s'en va, Létang arrive, Gourcuff attend

A la fin du match victorieux du stade rennais contre Bordeaux, René Ruello a annoncé sa démission de la présidence du club. Olivier Létang est nommé aux postes de Président délégué et Manager Général. Christian Gourcuff s'interroge, quant à lui, sur son avenir sur le banc rouge et noir.

Alors que le stade rennais arrachait sur le terrain une quatrième victoire consécutive face à Bordeaux (1/0) en match d'ouverture de la 12ème journée de ligue 1, permettant ainsi au club Rouge et Noir de retrouver une position plus confortable en milieu de classement, l'actualité en coulisses a repris le dessus sur le terrain. Peu après le coup de sifflet final, René Ruello annonçait, via un communiqué sur le site du club, sa démission de la présidence du club. "J'ai pris la décision de quitter mes fonctions à la présidence, malgré le soutien et les assurances de mon actionnariat. Pour ne pas ajouter à la confusion et perturber l'équipe avant une série de quatre matchs très importants ces quinze derniers jours, j'ai différé cette annonce jusqu'au match de ce soir contre Bordeaux". Quelques minutes plus tard, un nouveau communiqué annonçait cette fois-ci, l'arrivée d'Oliver Létang aux postes de Président délégué et Manager Général du Club et celle de Jacques Delanoë en tant que Président non exécutif du Club. Cette nouvelle organisation sera effective à la suite du prochain Conseil d’Administration du stade rennais qui se tiendra mardi 7 novembre.

Gourcuff : "un gâchis monumental"

René Ruello a également souhaité "bonne chance à (s)on successeur. J'espère qu'il aura la sagesse, patience et l'intelligence de poursuivre, avec Christian Gourcuff, le travail qu'il a commencé". Questionné sur son avenir, l'entraîneur rennais s'est d'abord déclaré "un peu ko, écoeuré de ce qui se passe depuis un mois. Ce projet de club est remis en question par la démission du président. Il est intelligent, cultivé, il connaît le foot, avec de la personnalité… Pour le stade rennais, c'était beaucoup de chances », a-t-il expliqué, avant d'évoquer plus directement son avenir sur le banc de l'équipe. «J'attends de voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Dans la vie, il faut avoir des valeurs, des convictions dans l'honnêteté. Comment voulez-vous que le projet puisse exister si le président démissionne ? Je suspecte qu'il soit remis à mal… J'ai un contrat, j'ai un groupe de joueurs exemplaire dans le travail, ils ont encore donné une belle leçon de générosité ce soir. On faisait quelque chose de sérieux notamment dans la formation… C'est un gâchis monumental. Létang, je ne le connais, mais il m'étonnerait qu'un homme parachuté vienne faire ce qu'on avait décidé de faire". Avec de telles déclarations, il paraît improbable de voir encore Christian Gourcuff rester sur le banc rennais, alors qu'il est pourtant lié avec le club jusqu'en juin 2019.