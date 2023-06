Standard & Poor's maintient finalement la note AA de la France mais conserve sa perspective négative

C’est une bonne surprise pour le gouvernement. Standard & Poor's a finalement décidé ce vendredi soir de maintenir inchangée la note de la France à « AA », l'une des meilleures notes. Il y avait pourtant des doutes ces derniers jours. Bruno le Maire, le ministre de l'économie, souligne "un signal positif".

Réforme des retraites

Cela signifie concrètement que l'agence de notation maintient sa confiance en la capacité de l’Etat français à rembourser ses dettes, notamment grâce à la réforme des retraites, mais aussi à la fin prochaine du bouclier tarifaire pour le gaz. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés, avec le niveau "AAA", que la France a perdu en 2012.

Malgré tout, l'agence de notation maintient une perspective "négative" en raison du contexte politique et de l'absence de majorité à l'Assemblée. La dette française était à 111,6% du PIB en 2022, et le gouvernement vise 108% en 2027. La France détient l'endettement le plus élevé des pays de la catégorie "AA".