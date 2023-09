Starbucks ouvre à Brive : le café qui divise

Brive se met à son tour à l'heure du café US. Starbucks ouvre ce jeudi dans la cité gaillarde. C'est la douzième implantation en Nouvelle Aquitaine du groupe bordelais qui en détient la franchise. Celui de Brive est situé en plein centre dans la rue la plus commerçante de la ville, la rue Toulzac, sur 243 m2 et 87 places assises. 10 personnes ont été recrutées et formées pour préparer les dizaines de boissons possibles dont le fameux Latte, emblème de la marque américaine. Une installation qui ne fait cependant pas l'unanimité à Brive.

"Je pense tout de suite à San Francisco, à Chicago"

Une chose est sûre en tout cas : la marque ne manque pas de notoriété à Brive. Preuve en est le nombre de brivistes qui s'arrêtent depuis plusieurs jours devant la vitrine. "Je vais quelques fois aux États-Unis et quand je vois Starbucks je pense tout de suite à San Francisco, à Chicago et compagnie. C'est super sympa" se réjouit Jean-Michel. Véronique est mois enthousiaste : "On a des terrasses, on a des petits cafés, est-ce qu'on avait besoin d'un Starbucks ? Ça fait un peu Parisien ou New Yorkais ! "

Trop de cafés

Mais c'est chez les cafetiers que l'on entend le plus de mécontentement. Florian Roland, le gérant du Columbus Café à quelques mètres à peine du Starbucks craint la concurrence de ce nouveau venu si populaire. "C'est dommage que la mairie n'aie pas fait son rôle de développement commercial et n'aie pas visé les commerces qui manquent en centre-ville parce que là on va être 4 ou 5 cafés dans 50 m2". A peine plus loin au Toulzac Vincent Laffaire préfère voir le bon côté des choses : "C'est aussi une locomotive pour le centre-ville".

12 Starbucks en Nouvelle-Aquitaine

Le patron de la franchise bordelaise à l'origine de cette ouverture comprend les craintes de ceux qu'il préfère appeler des confrères. "On fait le même métier" souligne Lionel Bras rappelant qu'il a déjà ouvert des Starbucks - celui de Brive est son douzième en Nouvelle-Aquitaine - en face de cafés et que la cohabitation se passe bien. "Je pense que plus on développera l'expérience café, la connaissance café dans des villes, plus tout le monde y gagnera."