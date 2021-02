"Stars et métiers" le concours qui récompense l'artisanat.

Quand l'artisanat va, l'économie va ! La Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique avec la "chambre régionale de métiers et de l'artisanat", la région Nouvelle Aquitaine et France Bleu organisent, par département, à l'attention des artisans, le grand concours "Stars et métiers".

Les prix "stars et métiers", c'est la promotion de l'excellence et de l'innovation des entreprises artisanales et des entrepreneurs dans un environnement en mutation permanente. Chaque département de la Nouvelle Aquitaine de BPACA récompensera 3 chefs d'entreprises sur 3 catégories. Les 12 meilleurs concourront au prix régional et l'un d'eux au national. Une belle récompense pour valoriser et reconnaître les parcours d'excellence et leur donner plus de visibilités.

3 PRIX POUR UNE MISE EN AVANT DES ENTREPRENEURS DE NOS TERRITOIRES

Le prix de la création : il récompense l'entrepreneur qui a su créer, développer son entreprise (création il y a moins de 3 ans) avec une croissance ou un fort potentiel de développement résultant de la pêrtinence des choix stratégiques et des orientations.

Le prix de la transformation : il récompense l'innovation sous toutes ses formes (technologique, organisationnelle, commerciale) en tenant compte de la capacité de l'entreprise à intégrer les enjeux sociaux et sociétaux, environnementaux dans son activité.

Le prix de la transmission : il récompense la reprise d'entreprise, vitale pour nos territoires, qui permet de maintenir la maillage économique et l'emploi dans tout le territoire tout en ayant le souci de la transmission et de l'expertise.

Les dossiers d'inscription et règlement sont disponibles auprès la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et de la chambre de métiers et de l'artisanat. Inscription avant le 13 mars.

Stéphanie Chabaud-Texier "Stars et métiers" Copier

Retrouvez la chronique éco tous les matins sur France Bleu Gascogne à 7H20