Stationnement gratuit en surface à Nîmes jusqu'au 27 décembre

C'est un joli coup de pouce supplémentaire, à la fois pour les nîmois et pour les commerces. La ville de Nîmes a décidé de rendre totalement gratuit "en surface" le stationnement en centre-ville, et ce jusqu'au dimanche 27 décembre inclus. Une bonne raison d'aller au moins flâner et pourquoi pas d'y terminer vos derniers achats avant Noël.