Les conditions du déconfinement à Nice

Alors qu'il suscite autant d'espoir que d'appréhension, le lundi 11 mai sera différent selon le département et la ville de résidence. À Nice, par exemple, le port du masque sera obligatoire sur la voie publique. Le maire de Nice Christian Estrosi a signé un arrêté municipal en ce sens jeudi et a précisé ce vendredi les conditions générales du déconfinement dans la capitale azuréenne. Il a également rappelé que tous les arrêtés pris dans le cadre du confinement tombent de fait à partir du 11 mai (couvre-feu, fermeture de la Promenade des Anglais ou du Port, horaires contraignants pour les joggeurs...).

Port du masque obligatoire

Christian Estrosi l'avait annoncé, il souhaitait rendre le port du masque de protection obligatoire sur la voie publique dès la fin du confinement. Des paroles aux actes, le maire de Nice a donc signé un arrêté municipal jeudi pour imposer le port du masque dans l'espace public entre 8h et 20h. Cet arrêté est valable jusqu'au 2 juin et s'applique à toutes personnes âgées de plus de 11 ans, sur la voie publique, dans les bâtiments publics et le tram.

Il concerne également ceux qui pratiquent une activité sportive. Les cyclistes ou les joggeurs devront obligatoirement avoir un masque sur eux, mais pas forcément l'avoir sur le visage en permanence. Seul le port du masque sur soi est obligatoire a rappelé Christian Estrosi. Un joggeur pourra par exemple l'enlever s'il est dans une zone où il court seul. Il devra ensuite le remettre sur le visage s'il s'approche d'une ou plusieurs personnes. Le non-respect de cet arrêté est passible d'une amende de 35 euros.

Quelque 615.000 masques en tissus lavables et réutilisables ont été distribués aux Niçois ces derniers jours.

Le stationnement reste gratuit

Pour favoriser une reprise progressive de l'activité, le stationnement reste gratuit jusqu'au 30 juin inclus a indiqué Christian Estrosi ce vendredi. C'est le cas depuis le 16 mars dernier.

Onze parcs réservés aux seniors le matin

Alors que les parcs et jardins municipaux vont pouvoir à nouveau accueillir du public à partir de lundi, la ville a décidé de réserver des créneaux pour les seniors, qui représentent une population à risque pendant cette crise du coronavirus. Onze parcs ne seront ainsi accessible qu'aux personnes âgées de 7h à 12h à partir de lundi. Les parcs Arson, Beauville, Carras, Dorgeles, Villa Massena, le square Leclerc ou le parc du monastère de Cimiez font partie de la liste.

Des activités de remise en forme seront par ailleurs proposées dans ces différents parcs dès le mardi 12 mai, à partir de 9h20 chaque matin. Pour y participer, il faut s'inscrire au 04.89.04.65.03 à partir de lundi. Les groupes seront limités à 10 personnes.

Par ailleurs le miroir d'eau de la coulée verte ne fonctionnera pas pour "éviter la tentation de se précipiter sous les jets d'eau en cette période où la chaleur revient" a expliqué le maire de Nice. Les brumisateurs seront quant à eux en fonction.

Réouverture des marchés alimentaires à partir du 12 mai

Tous les marchés alimentaires de Nice vont pouvoir à nouveau se dérouler aux horaires qui étaient les leurs avant le confinement, à partir du mardi 12 mai. Mais selon des conditions sanitaires très strictes. Chaque commerçant va recevoir un kit avec des masques de protection, du gel hydroalcoolique et des visières. Les produits ne pourront être manipulé que par les commerçants. Une signalétique devra être mise en place au sol notamment pour maintenir les distances entre chaque citoyen.

Concernant les bouquinistes et brocantes, la réouverture est prévue le samedi 23 mai.

Les musées et bibliothèques ouvert avant fin mai

La réouverture des lieux culturels va se faire progressivement à Nice. À partir du mercredi 13 mai, trois musées vont pouvoir à nouveau accueillir des visiteurs : le MAMAC, le musée Mathis et la Villa Masséna. En respectant des jauges régulées. D'ici la fin mai, tous les musées municipaux seront ouverts, tout comme les bibliothèques, qui devront elles aussi respectées des jauges maximales à l'intérieur des bâtiments.

La pratique du sport reste très limitée

Les piscines, gymnases et stades municipaux restent fermés jusqu'à nouvel ordre à Nice. Seul le sport individuel et en plein air est autorisé à partir de lundi. Hormis les joggeurs et les cycliste, la pratique du tennis en simple est par exemple possible. Les clubs de tennis ont donc l'autorisation d'ouvrir leur terrain mais devront garder fermés les vestiaires et "club house".

Pas de reprise des mariages

Hors cas exceptionnel lié à des situations personnelles étudiées au cas par cas, les mariages ne reprendront pas à Nice à partir de lundi. Pour éviter un "embouteillage" des mariages une fois la reprise possible, la ville réfléchit à ouvrir d'autres lieux que l'Hôtel de ville pour organiser les cérémonies à l'avenir. Trois nouveaux lieux seraient notamment envisagés de l'est à l'ouest de la ville.

Les grilles des cimetières ouvrent quant à elles normalement à partir de lundi, aux heures habituelles. Les cérémonies funéraires restent limitées à 20 personnes maximum jusqu'à nouvel ordre.

Réouverture des plages le week-end du 16 mai ?

Alors que le gouvernement a indiqué jeudi que la réouverture des plages se ferait sur demande des maires aux préfets, Christian Estrosi a indiqué qu'il n'avait pour l'heure pas demandé à la préfecture des Alpes-Maritimes de rendre l'accès aux plages possible. En revanche, une fois la reprise de l'école et des transports enclenchée, le maire de Nice assure qu'il s'entretiendra dans le courant de la semaine prochaine avec le préfet, pour réfléchir aux conditions de réouverture des plages et envisager une autorisation de la baignade à partir du week-end du 16 mai.

Dans les ports, l'activité est limitée à la plaisance de loisir "strictement locale". C'est à dire que seuls les plaisanciers locaux pourront aller et venir et sortir en mer selon les conditions fixées par la préfecture maritime. Les ferry, les croisiéristes ou les plaisanciers étrangers restent interdits jusqu'à nouvel ordre.

