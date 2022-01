Covid-19 : les professionnels du ski mitigés à deux semaines des vacances de février

Dans les stations de la région, les vacances de février représentent 50% du chiffre d'affaire annuel. A Ax 3 domaines, Jacques Murat, le responsable communication de la station compte environ dix annulations par semaine. "Ce ne sont que des annulations de dernière minutes. La plupart du temps les gens sont cas contact ou carrément positifs au Covid-19."

Les classes de neige sont elles aussi parfois annulées, depuis le début de l'année, trois collèges ont ainsi été contraints de rester à domicile. "Depuis que le passe sanitaire est entré en vigueur dans les stations, c'est de plus en plus compliqué d'accepter les adolescents, car il y en a toujours qui ne sont pas vaccinés. On ne peut pas en laisser certains skier pendant que d'autres restent dans la vallée..."

Malgré tout, certains restent confiants

Guillaume Roger, le directeur opérationnel de N'PY (Nouvelles-Pyrénées) est lui plutôt optimiste. "Le week-end dernier on a enregistré un record de fréquentation, en plus le beau temps était avec nous."

En tout, les stations de Nouvelles-Pyrénées attendent 1 million deux-cent-mille personnes durant les vacances de février.