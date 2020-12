Stations de ski : 200 professionnels de la montagne réunis à Laruns autour d'une pancarte "ouvrir ou mourir"

Près de 200 professionnels des stations de ski, saisonniers, commerçants, élus et quelques habitants se sont réunis ce mercredi matin devant la mairie de Laruns pour demander la réouverture des stations de ski - remontées mécaniques inclues - non seulement pour les jeunes licenciés et professionnels, comme le propose le gouvernement, mais aussi pour les vacanciers de la fin de l'année. Ils ont symboliquement posé un genou à terre pendant quelques secondes, à l'image de leurs collègues des Alpes ces derniers jours.

Les manifestants ont posé un genou à terre, symboliquement, comme l'ont fait leurs collègues des Alpes. © Radio France - Manon Claverie

2 millions d'euros de pertes pour Gourette si les stations n'ouvrent pas totalement ces vacances

"On ne peut pas ouvrir le domaine pour certains seulement, explique le responsable de la station de Gourette, Jean-François Esquerre. Mes salariés ne vont pas pouvoir faire la police. Et puis, même si nous n'ouvrons que pour les professionnels ou les licenciés, nous devrons quand même entretenir tout le domaine." En cette fin d'année et après une saison précédente écourtée, déjà, pas la crise sanitaire, les vacances de Noël, qui représentent 20 à 25 % du chiffre d'affaire annuel de la station et 2 millions d'euros de pertes éventuelles, lui auraient permis de terminer l'année plus sereinement. À ses 120 saisonniers et permanents également. "Comme nous l'a conseillé le gouvernement, nous embauchons progressivement les saisonniers pour qu'ils puissent bénéficier du chômage partiel", indique le responsable.

C'est le cœur de notre vallée : nous avons deux stations, la plupart des commerces vivent sur le rythme de la saison.

Le représentant des commerçants de Laruns, Pierre Laens, s'inquiète surtout pour la suite. "Va-t-on pouvoir ouvrir le 20 janvier ? Dans quelles conditions ? Si nous ne sommes pas ouverts en février et mars ce sera catastrophique. Cette période de l'année représente non pas 20 % mais 40 à 60 % du chiffre d'affaire annuel. Avec les stations, c'est toute la vallée d'Ossau qui souffre. "C'est le cœur de notre vallée : nous avons deux stations, la plupart des commerces vivent sur le rythme de la saison. Et pour ce qui est du risque sanitaire, nous ne brassons pas des millions de personnes comme dans les Alpes".

Tous espèrent des nouvelles rassurantes de la réunion de ce vendredi 11 décembre entre les professionnels de la montagne et le Premier ministre, où il sera question des conditions de réouverture des stations.