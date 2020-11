Stations de ski : "Impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes" pour Emmanuel Macron

C'est la douche froide pour tous les professionnels de la montagne. Dans son allocution aux français mardi soir, le président de la République Emmanuel Macron a écarté l'objectif d'une ouverture des stations de ski pour les vacances d'hiver.

"Il me semble impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes". Emmanuel Macron

L'espoir semblait pourtant permis lundi à l'issue d'une visioconférence entre le premier ministre Jean Castex et les principaux acteurs de la montagne. Matignon se donnait "une dizaine de jours" pour annoncer sa décision.

Mardi soir, Emmanuel Macron a bien confirmé qu'une date de réouverture serait annoncée prochainement, mais en évoquant le mois de janvier. "Il me semble impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes" a déclaré le chef de l'Etat, qui juge "préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions". "Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens", a-t-il ajouté.

Le choc dans la profession

Cette petite phrase d'Emmanuel Macron est un séisme pour tout le secteur des sports d'hiver. Joint par France Bleu Pays de Savoie, le maire de La Plagne et président de l'Association Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM) Jean-Luc Boch se dit "estomaqué". "On est consternés, tout le monde avait travaillé pour une ouverture à Noel. Cela remet en cause tout un modèle économique. Après, si c'est à ce prix là qu'il faut préserver une ouverture pour les vacances de février...".

Les vacances d'hiver, incluant Noel et le nouvel an, représentent 16% des réservations de toute la saison en Savoie et Haute-Savoie.

Lundi, le département de Haute-Savoie présentait le taux d'incidence le plus élevé de France (485,4/100.000 hab) juste devant la Savoie voisine (385,9/100.000) et l'Isère (365,2/100.000). Cela fait craindre aux autorités que les hôpitaux déjà engorgés par les malades du Covid-19 ne puissent pas accueillir les accidentés du ski.