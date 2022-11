Stations de ski : "Les réservations en école de ski sont en hausse de 38%" se félicitent les moniteurs de ski

Malgré le contexte d'inflation, le coût démultiplié de l'énergie et les difficultés de recrutement, les stations de ski, dont certaines ouvrent cette semaine en Isère , semblent attirer de nombreux français. "On constate à ce jour 38 % de réservations supplémentaires dans nos écoles de ski", se félicite Eric Brèche ce mercredi 30 novembre sur France Bleu Isère. Le président du syndicat national des moniteurs de ski se veut optimiste en ce début de saison.

France Bleu Isère : D'abord, dans quel état d'esprit sont les moniteurs, avant cette saison incertaine ? Avec des prix de l'énergie parfois importants, des remontées mécaniques réduites par endroits, ça vous inquiète ?

Eric Brèche : Les moniteurs de ski peaufinent leur préparation et sont dans les starting blocks, prêts à remettre les chaussures de ski, prêts à bondir pour accueillir le mieux possible l'ensemble des gens qui veulent venir nous visiter. Bien sûr que l'actualité nous fait dire qu'il faut faire très attention, plus que jamais faire bloc tous ensemble. Et essayer d'assumer au mieux possible nos prestations respectives.

Et le retour du masque ? Ça aussi, c'est inquiétant pour cette saison à venir ?

La montagne est un espace de liberté, on est en pleine nature, les cours de ski se font à l'extérieur... Après, on assumera ce qu'il faudra faire et on s'adaptera. C'est le maître mot en montagne.

La bonne nouvelle, en revanche, c'est que malgré l'inflation, les réservations et les inscriptions en école de ski sont en forte hausse ?

Oui, on a une un baromètre qui est nos réservations en ligne - on a commencé en 2001 à mettre en ligne nos cours de ski - et on constate effectivement à ce jour 38 % de réservations supplémentaires. Ce sont plus de 50.000 semaines de cours de ski supplémentaires. Ça ne veut peut-être pas dire qu'il y aura plus de cours de ski, mais en tout cas, les gens réservent plus tôt et veulent vraiment structurer leurs vacances et leur départ à la montagne. Cela démontre l'appétence, la volonté de venir en montagne, la volonté du ski aussi.

Au niveau du personnel, il a pu y avoir par endroits des difficultés de personnel l'an dernier. On en est où cette saison ?

Il est vrai qu'après la période Covid, ça a été compliqué. C'était un peu une machine à laver qui a perturbé beaucoup de gens. Notre souci a été de faire beaucoup de proximité, d'être proche de l'ensemble des écoles de ski, de tous les moniteurs et monitrices pour justement faire cette unité, ce collectif qui permet de passer ces zones de brouillard. Parce qu'on a l'impression que la normalité, maintenant, ce sont des des crises à répétition. Plus que jamais au dessus de 1.000 mètres d'altitude, on essaye de s'organiser pour passer la période du mieux possible. A ce jour, il n'y a pas d'érosion des effectifs, bien au contraire. On invite à ce que tous les moniteurs et monitrices se rassemblent pour qu'on puisse assumer ses pics d'activité.

On parle de plus en plus d'environnement, d'écologie. On a vu plusieurs glacier fermer plus tôt cet été, aux Deux Alpes, par exemple. Qu'est ce que vous, moniteurs de ski, vous faites pour l'environnement ?

C'est vrai qu'on est aux premières loges face au changement climatique en montagne. Chacun vivant dans ces vallées de montagne s'aperçoit bien de ce qui se passe. C'est vrai qu'on est aussi un gros effectif. Ce n'est pas facile à se positionner. mais j'ai décidé qu'on s'investisse davantage sur l'été en créant "l'aventure en montagne". L'idée c'est de venir éduquer les enfants (3-6 ans ; 6-9 ans et 9-12 ans) afin de les éduquer, d'animer et d'apprendre ce qu'est la montagne à tous les enfants.

Mais ça veut dire aussi faire venir plus de monde en montagne, c'est compatible avec l'écologie ?

Peut être plus organiser la montagne, parce que si on est bien organisé l'hiver, on l'est un peu moins l'été. Donc, l'idée est de centraliser davantage les offres et de dire "la montagne, enneigée ou pas, qu'est ce qu'on y fait ?". Donc voilà, c'est le message que je veux faire passer et on a déjà fait des sites pilotes, ça a très bien marché. Le symbole que représente l'école de ski français fait qu'on apporte cette confiance-là.

Et la plateforme "Mon séjour en montagne", vous en parliez justement. C'est un moyen aussi pour promouvoir la montagne auprès des enfants. La montagne est une destination vieillissante ?

Pas du tout. C'est une belle destination qu'on revendique au quotidien. Et je crois que, en montagne, on a toujours eu comme souci de gérer notre destinée et donc on a voulu digitaliser les réservations, pour faciliter le parcours client et rendre davantage visible sur la toile tout ce qu'on peut y faire. Parce qu'en fin de compte, notre ADN, c'est avant tout développer le territoire, au profit du territoire, et essayer de ne pas d'attendre que tous les grands groupes GAFA se positionnent. Je crois que ça marche plutôt bien puisque désormais plus de 35 % de nos cours de ski sont vendus en ligne et dans certaines écoles de ski, ça atteint presque 60 %.