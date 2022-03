Stations de ski : une saison "exceptionnelle" cet hiver pour Artouste

La saison de ski se termine pour les stations des Pyrénées pour la fin de ce mois de mars. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la station d'Artouste fait ses comptes, et enregistre une fréquentation record depuis des années, avec plus de 50 000 visiteurs cet hiver.

"Exceptionnel" c'est le terme employé par Jean-Christophe Lalanne, le directeur de la régie municipale d'Artouste, en Béarn dans les Pyrénées. Les pistes de la station ont fermé ce dimanche 27 mars après un carton plein pendant l'hiver, un an après une saison blanche à cause de la crise sanitaire. Plus de 50 000 personnes sont venues glisser sur les pistes, alors que la fréquentation avant covid s'élevait à environ 37 000 personnes.

"C'est la fin d'une saison exceptionnelle où nous avons atteint des chiffres que nous n'avions pas atteint depuis la fin des années 1990" se réjouit Jean-Christophe Lalanne. Des chiffres qu'il explique par un effet covid, mais aussi par des tarifs très bon marchés : "les gens ont eu énormément envie de revenir sur les pistes de ski, et en plus ils ont souhaité venir à Artouste parce qu'on a développé une offre tarifaire".

Des tarifs qui laissent penser à la station qu'elle fait de meilleurs chiffres que les stations voisines, plus onéreuses. "En proportion, en pourcentage, on doit avoir de meilleurs chiffres" détaille Jean-Christophe Lalanne, "après on reste une station familiale, avec un domaine de 25 km de pistes, donc on concentre vraiment notre offre là-dessus, sur l'expérience client, l'accueil de nos visiteurs. On est plutôt basés là-dessus plutôt que sur du gros volume".

La station qui s'apprête déjà à rattaquer pour l'été, et la remise en route du train d'Artouste, avec l'espoir de voir autant de monde profiter de la montagne pour la prochaine saison.