Stations de ski : une semaine sans neige ou presque, mais pas sans touristes, à Ax 3 Domaines

Difficile de se mettre dans l'ambiance des "Bronzés font du ski". A Ax 3 Domaines (Ariège), dans les Pyrénées, le paysage est très vert . Trop vert. Seulement 25% du domaine est accessible, c'est-à-dire moins de dix pistes sur plus de 30. Et encore, grâce à de la neige artificielle, fabriquée en début de saison avec les canons à neige. Alors certes, il y a moins de monde. Mais ça n'est pas non plus désert. Les touristes se trouvent d'autres occupations. Pendant ce temps-là, les équipes de la station travaillent d'arrache-pied pour la garder ouverte.

ⓘ Publicité

Des randos, des baignades, des verres...

Près de la gare ce lundi, les valises croisées sont toutes petites. A l'intérieur, pas d'après-ski, de combinaison, de gants etc. "On a changé la valise quand on a vu qu'il n'y avait pas de neige" confirme ce couple de Toulousains, venu à Ax pour quelques jours. Se pensant au départ chargés, ils devaient venir en voiture. Ils ont finalement pris le train. Mais il n'y a pas que le mode de transport qui a changé. "Comme il n'y a pas de neige, on ne va pas skier, regrette Tarik. On va en profiter pour découvrir le village, la région, on ne connaît pas. On va aussi aller aux thermes. Le plus important, c'est de se réoxygéner."

Il y a quand même un petit peu de monde en terrasse pour profiter du soleil. © Radio France - Lise Dussaut

Les bains du Couloubret, c'est l'idée, pas désagréable il faut le dire, de pas mal de visiteurs pour passer le temps. Mais les distractions trouvées varient selon les générations. Pour ce groupe de jeunes croisés dans le télécabine, ce sera quelques verres dans les bars. Ces Bretons eux sont plus sérieux. Chaussures de marche aux pieds, on les retrouve tout en haut des pistes : "On vient de marcher pendant deux heures, sur une piste verte, à travers les bois. Il fait bon, c'est très agréable."

Quelques annulations

Pour les plus jeunes, il y a aussi la patinoire etc. Bref, des touristes sont tout de même au rendez-vous. En atteste ce panneau, sur l'hôtel-restaurant "Le Breilh", qui affiche complet. "Je n'ai pas eu d'annulations. Au contraire, confie la gérante. Quand il fait beau, qu'il n'y a pas de neige, les gens vont au restaurant. On travaille le soir, mais aussi le midi. Ils dépensent d'une autre façon ce qu'ils n'ont pas mis dans les forfaits."

Alors sa situation n'est pas partagée par tous. Le gérant de cet autre hôtel-restaurant, "Le ptit montagnard", également situé dans le village, reçoit des coups de fils ces derniers jours pour des annulations. Sébastien Gomes relate : "Cette semaine s'annonçait plutôt bien. Mais aujourd'hui, sur mes 17 chambres, j'en ai moins de la moitié qui sont occupées". Pour autant, ce gérant, d'un naturel optimiste, garde le sourire, persuadé que la neige va arriver.

Le gérant de l'hôtel-restaurant Le p'tit montagnard constate des annulations depuis quelques jours. Mais il reste optimiste, et souriant. © Radio France - Lise Dussaut

L'actuel manteau neigeux peut tenir deux semaines

En attendant, les 12 pisteurs de la station se battent nuit et jour pour faire tenir ce fébrile manteau neigeux. "Avec les motos, les dameuses, parfois simplement à la pelle, tous les jours, on va chercher de la neige sur le côté, en coin de piste, dans des creux, on grapille, pour la ramener au centre" décrit le directeur des pistes. Une technique qui ne dure qu'un temps, et Jacques Gales, ne le sait que trop bien, fort de ses 30 ans d'expérience. Il regarde le ciel : "Là, on est à 2000m et il fait presque dix degrés. Si les températures restent aussi élevées, le jour, et la nuit, on tiendra comme ça deux semaines."

Ce loueur de ski loue moins en ce moment, mais répare plus, du fait du manque de neige. © Radio France - Lise Dussaut

Un scénario que ce loueur de ski, "Skiman" comme on dit, voudrait bien éviter. "Pour l'instant, on arrête de louer notre matériel à la semaine, avoue Guillaume. On ne fait qu'à la journée. Et on prévient les clients qu'il n'y a que peu de neige". D'autant que le matériel qu'on lui rapporte est plus abîmé, du fait du manque de neige.